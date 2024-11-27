領航數位轉型！資策會榮獲「國家人才發展獎」殊榮

資策會27日表示，榮獲由勞動部主辦今年「國家人才發展獎」。該獎項為我國人力資源領域最高榮譽獎項，以人才發展體系完整性、績效連結與創新發展等面向皆有優異表現的組織為表揚對象。

資策會以推動資訊產業發展為使命，因應全球與我國產業發展趨勢，近年以數位轉型化育者為定位，發展數位經濟與人才鑑識模型，致力推動國家資通訊產業研發與創新；內部成立ACE數位轉型學堂，培訓數位轉型顧問，透過各類訓練體系，持續培育各領域重點人才，助力產業創新發展，成就備受各界肯定，為此次獲獎主因。

除完善的人才培育與訓練體系外，資策會以「訓用合一」作為人才發展的策略之一，例如，以系統化方式培訓數位轉型顧問，先以內部作為實證場域，進而實際進入產業，協助台灣產業數位轉型。

同時，為有效掌握人才發展狀況，資策會內部也建構「職能護照」平台，將員工的培訓與工作場域的實作經驗完整數位化，累積人才發展歷程，有利於員工職能與職涯發展。

資策會執行長卓政宏表示，為培育產業需要的人才，資策會也將多年產業經驗集結成書，提供國內企業數位轉型成功案例與指引，在產業與建立數位科技人才的評鑑與培育、打造敏捷開發平台提升軟體開發品質與效能等，建立完善管理訓練體系，強化組織活力與競爭力。

卓政宏強調，資策會對外積極培養產業分析專家，推動個人資料保護體系，培養AI、5G、資安、跨域及跨國人才，助力各產業邁向永續發展。