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明年還會漲電價？台電：若有撥補較樂觀

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台電27日表示，若今年能獲得2千億預算撥補，明年漲電費的機率會比較小。 （中央社）
台電27日表示，若今年能獲得2千億預算撥補，明年漲電費的機率會比較小。 （中央社）

「經濟部會努力讓電價不再漲！」經濟部長郭智輝27日備詢時，被藍委楊瓊瓔追問還會不會漲電價時表示，要以電價審議委員會的決議為主，但經濟部會努力。台電則表示，若今年獲千億追加預算，估算年底會有一點盈餘，明年燃料價格變動若在預期範圍內，電價情況也會比較樂觀。

盡力讓電價不漲

立法院經濟委員會27日審查114年度中央政府總預算案關於經濟部及所屬單位預算，國民黨立委楊瓊瓔詢問郭智輝說，台電爭取113年度追加預算和114年度預算，總共2000億元撥補，政府近年撥補台電已約5000億元，若台電獲得撥補，明年電價會不會再漲？

郭智輝表示，經濟部會努力，不過電價調整仍以電價費率審議會為主。他強調，自己曾說過若台電獲2000億元撥補，2年後電價還調漲他就會下台，但這不代表保證電價明、後年不會調漲，經濟部會持續努力。

工業用電3年漲44%

台電總經理王耀庭補充說明，若台電今年獲千億追加預算，估算今年底會有一點盈餘，之後會提供財務數據給費率審議會，由委員決定是否調整電價。楊瓊瓔追問，若台電獲得撥補，明年是否可以不漲電價。王耀庭表示，若燃料價格變動在預期範圍之內，情況會比較樂觀，沒有什麼問題。

電價審議委員會9月30日曾做出決議，民生用電凍漲、工業用電調漲12.5%，而這也是工業用電三年來第四度調漲，累計漲幅約44%。

白盼檢討能源政策

對此，民眾黨團曾不滿指出，台電虧損已超過新台幣4千億元，從民國111年至今，經濟部與能源署分別在「前瞻基礎建設計畫特別預算」、112年及113年公務預算與「疫後特別預算」，累計挹注台電達3000億元，這會期還要追加千億預算撥補台電。

民眾黨團表示，台電營運紊亂失靈，政府能源政策不明，如今只剩撥補、漲價、挖人民血汗錢，「能源是科學問題，不能只講意識形態」，要求經濟部正視台灣能源政策整體問題。【更多精采內容，詳見

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