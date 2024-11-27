112年薪資中位數52.5萬元…高低薪差距縮小到4.05倍 12年來最低

主計總處今天發布112年工業及服務業總薪資及薪資中位數，去年全體受僱員工平均總薪資為70.1萬元，年增0.71%；薪資中位數52.5萬元，年增1.22%。最高薪10%總薪資與最低總薪資10%差距縮小到4.05倍，較前一年4.21倍大幅縮小，也是101年發布統計以來，12年來最低，高低薪差距明顯縮小。主計總處表示，主要是其中因為去年景氣趨緩，終端需求疲軟，製造業分紅獎金少，高薪者薪資增幅低，但基本工資帶動低薪者薪資，因此差距明顯縮小。

不過112年總薪資低於平均數占比68.67%，雖較前一年68.85%下降，但降幅有限，若以去年受僱員工842.3萬人數計算，等於仍有578.4萬人低於平均總薪資70.1萬元，占比仍偏高。至於薪資中位數占平均數比值，112年則是提高到0.749，是十年來首次提高，主要仍是去年高薪者獎金較少，極端高薪現象下降。

主計總處統計，因全球景氣趨緩，終端市場需求疲軟，惟內需產業因疫後消費動能回升，112年工業及服務業全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）全年總薪資（含經常性與獎金等非經常性薪資）中位數為52.5萬元，較111）年增加1.22%，也就是去年有421萬名受僱者總薪資達到52.3萬元。

主計總處首次區分全時受僱者及部分工時薪資中位數，112年本國籍全時受僱員工全年總薪資中位數為56.0萬元，年增2.05%；外國籍與部分工時員工中位數為36.2萬元，年增7.89%。

112年全年總薪資中位數，男性56.1萬元，高於女性的49.2萬元；按年齡層觀察，未滿30歲者45.0萬元，年增3.61%，是各年齡中增加最多，40至49歲者59.4萬元，65歲以上者因多屬退休人口二度就業，總薪資中位數42.4萬元。專科及大學程度者薪資中位數56.0萬元，研究所程度者105.0萬元，接近大學程度者的2倍。

各行業112年全年總薪資中位數，電力及燃氣供應業110.7萬元，金融及保險業101.6萬元，含較多部分工時員工之教育業（不含小學以上各級公私立學校）37.0萬元及其他服務業（如美容美髮及用品維修）38.3萬元；按員工規模別觀察，500人以上廠商77.9萬元，4人以下者38.6萬元。

若將全體受僱員工薪資由低至高排序後，再均分為10組，112年工業及服務業受僱員工全年總薪資第1十分位數為 31.6 萬元（亦即10%受僱員工全年總薪資低於31.6萬元，其中多數為部分工時員工與外籍移工），較上年增加 3.72%；第9十分位數為 127.9 萬元，減少 0.15%。最高與最低薪差距為4.05倍，較前一年4.21倍大幅縮小。