10月景氣燈號續亮黃紅燈 國發會：年底前審慎樂觀

國發會今天發布10月景氣燈號續亮「黃紅燈」，綜合判斷分數月減2分到32分，分數創逾半年新低，且掉到黃紅燈區間的下緣。國發會表示，傳產復甦已有好轉，分數下降應為短期因素所致，對年底前景氣審慎樂觀。

國發會今天發布10月景氣燈號，由於綜合判斷分數月減2分、降到32分。9項構成項目中，工業生產指數由紅燈轉為黃紅燈，製造業銷售量指數由黃紅燈轉呈綠燈，分數各減少1分；其餘7項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，這次工業生產指數轉弱為黃紅燈，包括10月初碰到颱風假、工作天數較少，還有石化業有產線排休，生產銷售因此較去年同期減少，主要是短期因素所致。

外界關注綜合判斷分數掉到黃紅燈區間的下緣，是否復甦乏力，邱秋瑩表示，分數下降應為短期因素所致，景氣燈號續為黃紅燈，代表還在穩定復甦的道路上，每年第4季有百貨週年慶、電子新品陸續推出活動，也是傳統銷售旺季，對年底前內需審慎樂觀。

至於外貿表現，邱秋瑩表示，外界關注美國總統當選人川普上任後的關稅新政，但對於貿易的實質影響，仍要看實施進程，川普雖然想要全面開徵關稅，但實際上應該還是會顧慮美國本土企業感受，相信台美還是可以維持穩定的經貿關係。

邱秋瑩觀察，高階AI產品出口有點下滑應是短暫陣痛期，隨著新興應用出爐，伺服器的產能與出口應該可以回升。傳產部分化學跟石化業較為疲弱，基本金屬、機械業出口已有回升，傳產復甦腳步已經較9月好轉。

至於11月有沒有可能改亮綠燈，邱秋瑩表示，台灣內需產業持穩，出口在新興科技應用下，仍能維持一定的成長動能，後續還要持續觀察。

展望未來，國發會表示，國際機構普遍預測明年全球貿易量成長率將較今年提升，顯示終端需求維持復甦趨勢，加上AI、高效能運算等新興科技應用持續推展，出口成長態勢可望延續。不過，全球經濟仍存在美國新任總統川普經貿政策、地緣政治衝突等不確定因素，對國內景氣影響仍須密切留意。