「投資台灣三大方案」延長3年 拚吸引6千億元投資

「投資台灣三大方案」今年底到期，經濟部已向行政院爭取再延長3年，至2027年止，並將適用對象不限台商，外商也可申請，並鎖定半導體、AI、軍工、安控及通訊等五大信賴產業，預估可再吸引6000億元資金投資台灣。

經濟部27日至立法院報告114年度預算，立委楊瓊瓔、邱議瑩等人質詢投資台灣三大方案中，台商回台方案只有4成多，中小企業投資台灣的也只有5成多，執行率偏低；立委張啟楷質詢，很多台商發現從大陸回來後就碰到五缺，導致設廠延宕。

經濟部長郭智輝表示，有的投資可能需要很多人力，這比較難解決，其他部分都可以解決，要電給電要水給水，要土地也可以給土地，現在就是找不到人，人是主體，現在缺工缺得很厲害，這才是最大的問題。

針對缺工問題，郭智輝表示，勞動部等部會都在想一個比較妥適的方法，勞動部擔心外籍人力一下子增加太多對國內社會的衝擊太大，在規劃一個對社會影響較小又能解決大家問題的方案，應該很快就有一些方法提出，要來台灣投資的大部分是AI領域產業，台灣邀他們來投資時，要開放讓外國人進來。

至於台商部分，他認為是未來的市場在哪裡，就要把整個供應鏈帶到最大的市場去，縮短供應鏈、縮短時間。

根據經濟部報告，投資台灣三大方案統計至2024年11月22日止，累計吸引1573家企業，投資金額2兆3831億元，創造15.4萬個就業機會，後續還有52家企業待審。