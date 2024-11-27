鄭麗君：淨零需加快腳步 今年底提出下階段減碳目標

行政院副院長鄭麗君27日指出，碳費明(2025)年即將上路，對企業可能是項挑戰，環境部已確認我國碳費可對應「歐盟碳邊境調整機制」（CBAM）進行抵扣，未來政府也會再建立總量管制的碳交易制度與國際接軌，並且相信「綠色」可以是一個成長的動能，也深信台灣在淨零轉型過程中可以實踐「創新驅動成長」，政府會加緊腳步，在今年底提出下一階段的減碳目標與具體行動計畫。

鄭麗君今日出席「商周2024碳‧競爭力100強頒獎典禮」時指出，如同商周集團執行長郭奕伶所說，在場與會嘉賓都是「永續革命TEAM TAIWAN」的一員，她要感謝所有臺灣永續國家隊成員展開令人敬佩的永續行動。

鄭麗君說，商業周刊自5年前開始深耕ESG（環境保護、社會責任、公司治理）議題，2022年創辦「碳競爭力100強」評比，並於今(2024)年邁入第3年之際，首度舉辦頒獎典禮，她很榮幸應邀出席今日盛會。令她敬佩的是該項評比並非僅鼓勵大家減碳，而是打破「減碳增加成本、影響競爭力」的固有思維，鼓勵企業以創新方式追求永續與獲利的雙贏局面，讓世界不僅看到臺灣在減碳方面的努力，也看見臺灣企業如何化挑戰為機會，為大家帶來許多深具啟發的創新故事。

鄭麗君進一步指出，從這3年的評比名單，她也觀察到入榜企業展現進化的趨勢。第1年多數企業也許視減碳為壓力，但從第2年開始，大家已開始運用創新方式減碳，「越減越聰明」；而從第3年入榜企業名單可知，企業成長與碳排是相互脫鉤，獲利越多、碳排越少，甚至呈現黃金交叉，例如部分企業不斷投資綠色創新研發，變成專利，將減碳變成一門生意。此外，入榜企業中有許多企業持續提升能源效率或自建儲能相關設施；同時也看到傳統產業從推動原料轉型，到推廣循環經濟；以及電子製造業不僅自己減碳，更帶動供應鏈制定減量計畫，提升國際競爭力。

對此，鄭麗君再次恭喜所有得獎者，也向所有企業在永續發展上的努力，以及展現的創新精神，給予最大的感謝與敬意，期勉透過大家所樹立的典範，帶動更多創新行動及永續行動，打造永續國家的未來。

鄭麗君強調，政府推動國家永續發展的理念與各位的努力一致，賴清德總統提出「國家希望工程」國政藍圖，其中相當重要的核心主軸就是「創新驅動成長」，她也始終相信創新與永續是一體兩面，例如政府刻正研擬「智慧國家2.0」方案，希望奠基在臺灣堅實的製造基礎上，持續提升研發創新能量，鼓勵更多創新應用服務問世，並善用智慧科技解決社會問題，增進大眾在各領域的生活福祉，同時推動數位及淨零雙軸轉型，回應氣候變遷的挑戰，以創新促進社會及環境的永續發展。

鄭麗君表示，面對淨零轉型，政府除推動能源轉型，也提出綠色成長的戰略，希望透過各種創新制度與機制支持產業發展，例如環境部現正推動碳定價，而碳費明年即將上路，對企業可能是項挑戰。對此，環境部已確認我國碳費可對應「歐盟碳邊境調整機制」（CBAM）進行抵扣，未來政府也會再建立總量管制的碳交易制度與國際接軌。此外，政府會繼續鼓勵綠色金融、導入更多淨零科技，以及推動深度節能、科技儲能等各項機制，支持國內產業走向綠色製造、循環經濟及低碳轉型。

鄭麗君強調，我們相信「綠色」可以是一個成長的動能，也深信臺灣在淨零轉型過程中，可以實踐「創新驅動成長」。臺灣是製造強項的國家，期待未來能成為創新方案與永續方案的輸出國，政府會加緊腳步，在今年底提出下一階段的減碳目標與具體行動計畫，與大家一同攜手努力，期盼透過公私協力，為下一代預約一個更永續的臺灣未來。