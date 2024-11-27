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10月景氣分數掉至32分 為近七個月最低、黃紅燈最下緣

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

景氣分數再掉分！國發會27日發布10月景氣燈號，續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈，景氣對策信號綜合判斷分數較9月減少2分，回落至32分，為近七個月最低，也來到黃紅燈最下緣。

國發會表示，10月景氣受鋼鐵、化學材料市場需求平疲、產線排休、颱風干擾等因素影響，工業生產指數轉為黃紅燈，製造業銷售量指數轉呈綠燈。另領先指標經回溯修正後轉為連續三個月下滑，同時指標則大致持平，顯示國內景氣維持成長，惟須密切關注後續變化。

國發會 工業生產指數 景氣燈號

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國發會發布10月景氣燈號 續亮黃紅燈

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