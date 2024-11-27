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國發會發布10月景氣燈號 續亮黃紅燈
國發會發布10月景氣燈號，綜合判斷分數為32分，較上月減少2分，燈號則維持「黃紅燈」不變。國發會表示，國內景氣維持成長，但全球經濟仍存在美國新任總統之經貿政策、地緣政治衝突等不確定因素，對國內景氣影響仍須密切留意。
國發會表示，受到鋼鐵、化學材料市場需求平疲、產線排休、颱風干擾等因素影響，工業生產指數轉為黃紅燈，製造業銷售量指數轉為綠燈，領先指標回溯修正後為連續3個月下滑，同時指標則大致持平，顯示國內景氣維持成長，但須密切關注後續變化。
展望未來，國發會指出，IMF等國際機構普遍預測明年全球貿易量成長率將較今年提升，顯示終端需求維持復甦趨勢，加上AI、高效能運算等新興科技應用持續推展，出口成長態勢可望延續。
投資方面，國發會表示，受惠國內半導體業者持續擴充先進製程、科技供應鏈回流，加上國際大廠陸續來台設置研發或資料中心，以及企業加速導入低碳化、智慧化相關設備，均有助激勵投資動能。
國發會指出，消費方面，隨國內就業市場穩定，企業獲利轉佳，帶動調薪及獎金發放意願，加以政府持續推動減輕人民負擔措施，提高可支配所得，將維繫民間消費動能，但全球經濟仍存在美國新任總統之經貿政策、地緣政治衝突等不確定因素，對國內景氣影響仍須密切留意。
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