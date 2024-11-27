產業戰略論壇登場 工研院蘇孟宗：台灣硬體強、AI 應用待加強

工研院資深副總經理蘇孟宗27日指出，根據Tortoise Media AI應用指數顯示，台灣是21名，值得注意的是，台灣在硬體製造名列前茅，但台灣AI應用卻無法跟上尚待加強。蘇孟宗建議，目前軟體平台多由美商主導，台灣可重點投入AI晶片、AI伺服器，以及AI應用，達成台美合作互補。

經濟日報27日舉辦「2024產業戰略高峰論壇--AI催動產業低碳化與智慧化」，邀請產業領袖與政府決策官員，共同探討在AI時代，如何協助產業達成低碳化與智慧化轉型。工研院資深副總經理蘇孟宗以「AI技術發展趨勢與展望」為題，進行專題講座。本論壇由經濟部、中華汽車（2204）、台灣電力公司、元大投信協辦。

蘇孟宗指出，根據國際調研機構Fortune Business Insights預估，2032年全球AI市場規模將達2.7兆美元，且今年起至2032年複合成長率預估達20.4％，AI市場規模近期大幅成長，也吸引資金加速投入。

蘇孟宗建議可從「三面向」強化我國AI技術發展，包括：AI晶片、AI伺服器，以及強化AI技術研發，例如行業別大語言模型。

首先在AI晶片部分，蘇孟宗指出，台灣可在高效能記憶體、AI推論晶片部分趁勝追擊；另關於AI伺服器方面，則可著力在浸沒式液冷散熱技術和AI高速電路板。

蘇孟宗還提到，台灣也應強化AI技術研發，建議可開發十個台灣特色產業行業別AI應用模型，如金屬機械、電子資訊、光電半導體、醫療、熱處理、石化、鋼鐵、觀光、商務、會展等產業，不僅促進百工百業導入AI，加強研發AI創新應用，並協助對接國內外市場，並與國內外學研機構合作開發AI前瞻技術，促成國際半導體及AI大廠來台設立研發中心。

此外，蘇孟宗也建議，台灣應結合半導體、ICT供應鏈，以及產業資料與Domain Knowhow，進行產業AI化，幫助產業轉型，尤其應關注工作機會數和GDP佔比逾六成的服務業。

同時，蘇孟宗並提出產業缺乏AI人才的警訊，缺乏人才已是產業導入AI最大的挑戰，目前除有公版教材、培訓課程、認人才認證書等在職AI人才培訓作法外，據了解，經濟部也規劃將舉辦智慧創新大賞，目標三年內成為全國規模最大的創新競賽，預計12月記者會進行相關說明。