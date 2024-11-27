明年離島第四台收視費用出爐 NCC決議與今年相同

NCC（國家通訊傳播委員會）今（27）日核定澎湖縣、金門縣與連江縣等3縣所轄的澎湖有線、名城、祥通等3家有線電視業者114年度收視費用，NCC決議，每戶、每月基本頻道收視費用上限分別為555元、585元及540元，維持與113年度相同金額。

NCC說明，依照有線廣播電視法第44條第2項規定，有線電視收視費用由地方主管機關設置費率委員會核定；未設置費率委員會的縣市，由中央主管機關核定。今年未設置費率委員會的縣市為澎湖縣、金門縣與連江縣，爰該3縣所轄3家有線電視系統經營者收視費率，由NCC代行審核，並已於11月13日召開審核會議，除邀請系統經營者到會說明外，縣府代表及消費者團體代表亦列席表示意見。

NCC表示，本次費率審議，主要就離島三家業者所申報的113年收視費用、所在不經濟經營環境、網路建設、收視服務品質、經營區內低收入戶優惠措施、頻道規劃及財務合理性等資料，另基於維護消費者權益、產業發展及其他公共利益，輔以參採地方政府及消費者團體代表意見，並評估本國物價指數持續上升，基於消費者權益保障等因素予以綜合考量之後，決議仍維持與今年相同的收視費用。

NCC表示，離島有線電視系統經營者，因其營業區域內地理天候與經營條件難以與其他系統經營者比擬，且設備維護不易，對其仍致力提供訂戶優質收視品質及多元頻道內容，予以肯定，期盼離島三家系統業者共同致力促進離島民眾收視權益。