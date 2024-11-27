中火議題引關注 卓榮泰籲盧秀燕展現氣度

中火二期環評通過引發關注，台中市長盧秀燕質疑6部燃煤機組轉備用，汙染是只增不減。行政院長卓榮泰今天表示，中央當初和台中市政府的協議就是「蓋一拆一」，盧秀燕若有志於未來往中央發展，應展現氣度。

環境部10月30日通過台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環評審查，台電擬新建4部燃氣機組，而既有10部燃煤機組未來會有4部除役拆除，6部除役轉為緊急備用機組。不過，盧秀燕日前質疑6部燃煤機組轉備用，汙染是只增不減，且國家安全能源過度集中不利國安，必須分散。

Yahoo TV「齊有此理」日前專訪卓榮泰，今天播出完整內容。談到中火議題，卓榮泰說，中央當初和台中市政府的協議就是建一個燃氣機組，便拆一個燃煤機組，現在態度依然，如果此刻就說要多拆燃煤機組，將變成凌駕環評專家意見，這不合理，民眾也不願意看到政治凌駕專業。

卓榮泰說，保留6個燃煤機組當作備用，是指真的有國安需求，像是重大天災地變時，才會需要使用，平常只是做一些檢修的工作，用煤量會從現在每年1000多萬公噸，降低到每年10萬公噸。

主持人追問，是否有信心說服盧秀燕，卓榮泰則表示，完全了解地方首長是以滿足市民為優先，但是任何一個有志於未來，往中央發展的人這時候就可以看出氣度。