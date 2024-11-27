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交通部招商大會今登場 釋62案、2871億元商機創新高

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部招商大會今登場。記者周湘芸／攝影
交通部招商大會今登場。記者周湘芸／攝影

交通部今舉辦113年度招商大會，今年以「創新交通大建設，開拓商機登高峰」為主題，整體案件共計62件，釋出可供民間投資及向民間採購的商機總金額再破歷史新高，達到2871億元。交通部長陳世凱出席表示，引進民間力量除了有豐沛資金，還有多元的經營模式，一定能做得比公部門好，無論是採購還是投資都希望大力幫忙。

招商大會今於台北凱達飯店登場，今年招商大會選定6個重要的亮點商案，包括台鐵台南車站城中樞紐開發計畫、屏東縣大鵬灣風景特定區（遊一區及遊艇港區）國際觀光遊憩設施BOT（或ROT）案、（遊二區）國際級休閒園區BOT案及（遊三區）國際觀光遊憩設施BOT案、基隆市威海營區BOT案，以及基隆市一德新村都市更新招商計畫案，總投資金額達392.74億元。

陳世凱指出，交通部有相當多的商機，包含投資、採購等，過去5年共提供8000多億元的商機，平均每年約有1700多億元，今年在賴清德總統特別提到「均衡台灣」的前提之下，交通部有相當多的公共建設可以讓大家參與，今天也創紀錄提出2800億元的商機，無論是採購案或是投資案，都歡迎大家一起來參加國家的公共工程。

陳世凱表示，過去3年交通部表現在政府部門都是第1名，引進民間力量除了有豐沛資金，還有多元的經營模式，一定能做得比公部門好，無論是採購還是投資都希望大力幫忙。

財政部次長謝鈴媛表示，由民間參與公共建設能提升服務效率跟質量，也有多樣化的解決方案。交通部業務橫跨海陸空運輸、觀光、物流，根據財政部統計，截至今年10月底簽約建設共有2350件，其中交通部占344件、累積金額6945億元，占28.7%，簽約件數跟金額都是連續3年第1名。

交通部招商大會今釋出62件投資案、達2871億元商機。
交通部招商大會今釋出62件投資案、達2871億元商機。
交通部長陳世凱出席交通部招商大會。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱出席交通部招商大會。記者周湘芸／攝影

BOT 交通部長 陳世凱

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