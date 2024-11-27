快訊

八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯遭當庭上銬延押2月

馬龍抵中山女中親切揮手打招呼 對台印象有「春暖花開」的感覺

12強賽／冠軍獎盃如何處置？會長蔡其昌回應了：會巡迴展出

立委指中油、台電涉職場霸凌 經長：感同身受不允許發生

中央社／ 台北27日電
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

民眾黨立委張啓楷質詢指出，台電、中油與金屬中心等單位傳出職場霸凌，中油員工兩度欲輕生，調查報告卻寫立意良善；經濟部長郭智輝表示，若有正式申訴案件，會由相關單位成案調查，他回去會再深刻了解，「我們感同身受，不允許職場霸凌事件發生」。

公部門頻傳職場霸凌引起社會關注，張啓楷今天在立法院經濟委員會質詢時表示，台電、中油等國營事業傳出霸凌，中油受霸凌員工甚至兩度欲輕生，但調查報告卻寫立意良善。台電則有員工跳樓，但台電調查認為是員工「心理問題」，然而媒體報導，有員工質疑是霸凌。

郭智輝表示，若有正式申訴案件，會由相關單位成案調查，他回去會再深刻了解，「我們感同身受，不允許職場霸凌事件發生。」

至於日前金屬中心疑似職場霸凌案，郭智輝說明，金屬中心已啟動調查，結果將於29日出爐。

張啓楷詢問，過去一年經濟部的職場霸凌申訴和處理情形，經濟部是否能在一週內交相關報告。郭智輝允諾將提供資料。

媒體會後關切公部門職場霸凌事件，郭智輝受訪補充，需要定義什麼是霸凌，以及員工若心理不舒服或承受壓力，須有相關機制協助，很多都是誤會，需要多溝通，希望大家多溝通，公務人員都很優秀。

中油 職場 郭智輝 霸凌

延伸閱讀

川普加關稅 經長：EMS廠多在德州等地 應不會很嚴重

2030年不缺電有前提 經長：6年內沒有協和電廠就會缺電

川普對中、加、墨加徵關稅 經濟部：三大方案展延三年

台積電高雄2奈米廠進機 經長盼台電開發電力也獲支持

相關新聞

交通部招商大會今登場 釋62案、2871億元商機創新高

交通部今舉辦113年度招商大會，今年以「創新交通大建設，開拓商機登高峰」為主題，整體案件共計62件，釋出可供民間投資及向...

工商協進會逾9成會員憂廢核 卓榮泰：2030年以前沒缺電之虞

工商協進會對會員進行能源意向調查，逾9成擔心核電歸零後缺電，希望「核綠共存」。對於核能政策是否變動，行政院長卓榮泰今表示...

中火議題引關注 卓榮泰籲盧秀燕展現氣度

中火二期環評通過引發關注，台中市長盧秀燕質疑6部燃煤機組轉備用，汙染是只增不減。行政院長卓榮泰今天表示，中央當初和台中市...

立委指中油、台電涉職場霸凌 經長：感同身受不允許發生

民眾黨立委張啓楷質詢指出，台電、中油與金屬中心等單位傳出職場霸凌，中油員工兩度欲輕生，調查報告卻寫立意良善；經濟部長郭智...

崇越科技躋身「碳競爭力100強」

《商業周刊》與台大風險中心舉辦「2024年碳競爭力大調查」，將「碳」與企業營運表現掛鉤，針對台灣企業面臨淨零潮流的減碳作...

11月消費者信心指數下降 購買房產信心下探四年最低

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布11月消費者信心指數（CCI）總指數為75.49點，與上個月比較下降1.57點，連二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。