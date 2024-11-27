NCC委員陳崇樹代理主委 行政院長卓榮泰4字回應證實了

藍白兩黨聯手通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，NCC代理主委翁柏宗將在12月1日卸任，後續也不能被提名為委員。行政院今日發出公文，指定由現任委員陳崇樹為代理主委。行政院長卓榮泰今天下午出席113年全國績優志工表揚典禮時證實此事，4字回應職缺由陳崇樹「先行代理」。

陳崇樹專長為通信傳播技術、頻譜管理、通訊傳播監理，他自中原大學電機工程學系畢業後，於台大電機工程學研究所取得碩士，曾擔任交通部郵電司副司長、NCC主任秘書等職。

另外，因為翁柏宗將卸任，但先前提名的四位員，除翁柏宗外的三位一直沒有通過審查，行政院也未公布新的NCC委員提名，NCC在12月1日後面臨委員不過半數，有104項主要業務無法推動的狀況。