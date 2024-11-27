快訊

蔓延的中國廣州毒狗事件：已超過40隻狗遭毒殺

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

張忠謀自傳親揭「曾5年3次離職」 已無路可走只剩台積電

崇越科技躋身「碳競爭力100強」

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
崇越科技榮登2024「碳競爭力100強」電子通路業第一名肯定，圖右為崇越科技呂素卿執行長。圖：公司提供
崇越科技榮登2024「碳競爭力100強」電子通路業第一名肯定，圖右為崇越科技呂素卿執行長。圖：公司提供

《商業周刊》與台大風險中心舉辦「2024年碳競爭力大調查」，將「碳」與企業營運表現掛鉤，針對台灣企業面臨淨零潮流的減碳作為、措施，以及減碳行動進行評比。崇越科技（5434）自近千家上市企業中脫穎而出，榮獲2024「碳競爭力100強」企業，於電子通路業榮登第一，成為產業標竿，崇越科技執行長呂素卿27日出席碳競爭力頒獎典禮代表領獎。

崇越強調，身為半導體及光電關鍵材料及設備整合服務龍頭，向來遵循永續路徑圖之相關規範，提早佈局母公司與合併報表子公司溫室氣體盤查，完成半導體與電子材料設備、環保綠能、生技加工、超市零售、運動休閒等事業的碳盤查。呂素卿執行長表示：「盤查工程雖然浩大，但提早熟悉、完善碳管理環節，崇越科技將更有餘裕面對2050年淨零排放的挑戰。」

崇越集團的碳盤查由旗下環境評估監測公司─「光宇工程」建立碳盤查團隊，透過採用溫室氣體盤查議定書準則（The Greenhouse Gas Protocol，GHG Protocol），以2022年為基準年，於今年8月提前完成母公司崇越科技與合併報表子公司範疇一~三之盤查；光宇工程也對外輔導廠商執行溫室氣體盤查，並與專家團隊合作提供節能診斷服務。

崇越集團綠電佈局則由旗下綠電交易公司─「曜越綠電」主導規劃，於2023年導入7萬度綠電，2024年再導入14萬度，規劃逐年增加，持續推動RE100目標。崇越集團跨足綠電交易業務，由曜越綠電提供客戶再生能源法規及再生能源憑證應用專業諮詢、減碳方案規劃及綠能採購服務。

崇越科技將逐年增加綠電使用量，朝向2030年範疇一、二碳排放減量42%的承諾邁進。在半導體產業綠色製造轉型的機會中，也就是範疇三所涉及的供應鏈減排之艱難任務，崇越科技發揮過往與客戶共同開發的豐富經驗，於製程、設備、材料導入綠色製程，透過提供自動光能清洗、再生全氟濾心、中古設備翻修與買賣等服務，朝「無耗損、無廢水、低耗電」目標邁進，延長耗材與設備的使用壽命，減少廢棄物，創造綠色循環經濟模式。

碳競爭力100強邁入第三年，以碳排減少率、碳生產力成長率、減碳承諾度、管理階層、範疇三碳排等指標作為評分依據，將企業實質減碳幅度作為評選基準外，企業在「碳生產力（每噸碳排創造之營收）」上是否年年進步，也是重點評估項目。《商業周刊》自公開資訊觀測站、企業永續報告書上的量化資料，以臺灣證券交易所的產業分類進行同產業企業相對表現進行評比，並針對企業主動填答問卷內容進行評分。崇越科技經各領域專家評選，躋身碳競爭力100強電子通路業第一，將持續攜手供應商，共同達成淨零減排目標。

崇越科技 綠電

延伸閱讀

泓德今年營收將攀高

合作空品衛星與國際監測 環境部攜手太空中心與央大

中鋼連14年獲經濟部產業發展署 「產業溫室氣體自願減量績優廠商」

PCB搶進智慧減碳革新

相關新聞

獨家／行政院指定 NCC委員陳崇樹為代理主委

藍白兩黨聯手通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，NCC代理主委翁柏宗將在12月1日卸任，後續也不能被提名為委員...

再發豪語！郭智輝：2027年上市櫃公司基本薪目標 拉高至5萬元

軍公教明年調薪3％，基本工資也調4.05％，經濟部長郭智輝今日在立法院答詢時表示，國營事業員工明年也會跟進軍公教調薪3％...

工商協進會逾9成會員憂廢核 卓榮泰：2030年以前沒缺電之虞

工商協進會對會員進行能源意向調查，逾9成擔心核電歸零後缺電，希望「核綠共存」。對於核能政策是否變動，行政院長卓榮泰今表示...

2030年不缺電有前提 經長：6年內沒有協和電廠就會缺電

台積電高雄2奈米第一座廠（P1）提早半年進機，2至5廠未來也會陸續完工，經濟部長郭智輝今日表示，2奈米的市場需求非常強烈...

NCC委員陳崇樹代理主委 行政院長卓榮泰4字回應證實了

藍白兩黨聯手通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，NCC代理主委翁柏宗將在12月1日卸任，後續也不能被提名為委員...

崇越科技躋身「碳競爭力100強」

《商業周刊》與台大風險中心舉辦「2024年碳競爭力大調查」，將「碳」與企業營運表現掛鉤，針對台灣企業面臨淨零潮流的減碳作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。