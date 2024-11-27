崇越科技躋身「碳競爭力100強」

《商業周刊》與台大風險中心舉辦「2024年碳競爭力大調查」，將「碳」與企業營運表現掛鉤，針對台灣企業面臨淨零潮流的減碳作為、措施，以及減碳行動進行評比。崇越科技（5434）自近千家上市企業中脫穎而出，榮獲2024「碳競爭力100強」企業，於電子通路業榮登第一，成為產業標竿，崇越科技執行長呂素卿27日出席碳競爭力頒獎典禮代表領獎。

崇越強調，身為半導體及光電關鍵材料及設備整合服務龍頭，向來遵循永續路徑圖之相關規範，提早佈局母公司與合併報表子公司溫室氣體盤查，完成半導體與電子材料設備、環保綠能、生技加工、超市零售、運動休閒等事業的碳盤查。呂素卿執行長表示：「盤查工程雖然浩大，但提早熟悉、完善碳管理環節，崇越科技將更有餘裕面對2050年淨零排放的挑戰。」

崇越集團的碳盤查由旗下環境評估監測公司─「光宇工程」建立碳盤查團隊，透過採用溫室氣體盤查議定書準則（The Greenhouse Gas Protocol，GHG Protocol），以2022年為基準年，於今年8月提前完成母公司崇越科技與合併報表子公司範疇一~三之盤查；光宇工程也對外輔導廠商執行溫室氣體盤查，並與專家團隊合作提供節能診斷服務。

崇越集團綠電佈局則由旗下綠電交易公司─「曜越綠電」主導規劃，於2023年導入7萬度綠電，2024年再導入14萬度，規劃逐年增加，持續推動RE100目標。崇越集團跨足綠電交易業務，由曜越綠電提供客戶再生能源法規及再生能源憑證應用專業諮詢、減碳方案規劃及綠能採購服務。

崇越科技將逐年增加綠電使用量，朝向2030年範疇一、二碳排放減量42%的承諾邁進。在半導體產業綠色製造轉型的機會中，也就是範疇三所涉及的供應鏈減排之艱難任務，崇越科技發揮過往與客戶共同開發的豐富經驗，於製程、設備、材料導入綠色製程，透過提供自動光能清洗、再生全氟濾心、中古設備翻修與買賣等服務，朝「無耗損、無廢水、低耗電」目標邁進，延長耗材與設備的使用壽命，減少廢棄物，創造綠色循環經濟模式。

碳競爭力100強邁入第三年，以碳排減少率、碳生產力成長率、減碳承諾度、管理階層、範疇三碳排等指標作為評分依據，將企業實質減碳幅度作為評選基準外，企業在「碳生產力（每噸碳排創造之營收）」上是否年年進步，也是重點評估項目。《商業周刊》自公開資訊觀測站、企業永續報告書上的量化資料，以臺灣證券交易所的產業分類進行同產業企業相對表現進行評比，並針對企業主動填答問卷內容進行評分。崇越科技經各領域專家評選，躋身碳競爭力100強電子通路業第一，將持續攜手供應商，共同達成淨零減排目標。