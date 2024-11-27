11月消費者信心指數下降 購買房產信心下探四年最低

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布11月消費者信心指數（CCI）總指數為75.49點，與上個月比較下降1.57點，連二月下降。其中未來半年購買耐久性財指摽下滑幅度最多，指標創下2023年2月以來新低，「購買房地產時機」更探2020年9月、四年來新低，國人對房市信心明顯下滑，中央大學台灣經濟發展研究中心主任吳大任表示，受中央銀行信用管制及銀行房貸逼近上限所致，但可能傷及經濟弱勢貸不到房貸，有損居住正義。

至於國人未來半年投資股市信心也大幅下降，吳大任解讀是川普當選後不確定性增加的「川普效應」浮現，股市下跌是先行指標，接下來川普是否對台灣貿易順差出手，會對台灣出口表現產生極大壓力。

11月消費者信心指數總指數75.49點，與上個月比較下降1.57點，屬於顯著下降。五項分項指標下降（投資股票時機、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨）全數下滑，只有物價水準上升。「未來半年物價水準」調查為41.79點，較上個月調查結果上升0.02點，變動微小，可以解讀與上月持平。

下降幅度最多的指標為「未來半年購買耐久性財」調查103.1點，較上月調查下降幅度達4.59點。吳大任表示，本月兩項與房地產相關指標，一為購買耐久性財創為2023年2月以來新低，另外「購買房地產時機」創2020年9月新低，已經接近悲觀轉折點。

吳大任表示，除了央行祭出信用管制效應外，更大原因是銀行法第72條之2對銀行房貸占貸款三成上限規定，很多銀行都接近上限，銀行資金緊俏就會提高利率，很多銀行房貸利率都超過3%，銀行只好篩選客戶，很多經濟弱勢因為信用條件不好被優先被排除，導致資金雄厚的人反而可以貸到錢，有錢的人愈有錢，好不容易存到一點錢想買房的人被排除，無法獲得居住正義。

下降幅度第二的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查55.88點，較上個月下降幅度4.41點，降幅也極為明顯。吳大任直言，這完全是反映川普效應的不確定性，並不令人意外，因為川普當選後政策高度不確定性，股市是最敏感指標，因此率先反映，川普最近已針對鄰近國家出手，台灣雖與美國經濟互補，但台灣對美出口比重不斷增加，貿易順差加大，會被川普解讀為台灣搶美國工作機會，除了可能對台灣加徵關稅，也可能會有其他手段，因此明年台灣出口壓力非常大。

吳大任認為，今天美國消費信心上升，是因為川普拿其他國家開刀，但接下來其他國家消費信心都會降低，以台灣來看，股市萬一跌太大，很多投資股市虧損嚴重，就會影響未來家庭經濟及經濟景氣表現，「明年股市表現會有比較大風險，家庭經濟及景氣都是很大挑戰」。