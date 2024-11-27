工商協進會逾9成會員憂廢核 卓榮泰：2030年以前沒缺電之虞

工商協進會對會員進行能源意向調查，逾9成擔心核電歸零後缺電，希望「核綠共存」。對於核能政策是否變動，行政院長卓榮泰今表示，若有新的核能技術，政府全面開放討論，2030年以前沒有缺電之虞。

卓榮泰今赴刑事局視察安居緝毒專案成果受訪說，昨上午他在工商協進會向在場業界報告，會後看到相關報導，他們認為他在當場的報告，也是一個新的思考方式；他認為，只要經過更多的溝通，「我們會了解彼此的立場」。

他說，政府一再向國人表示，到2030年以前，只要持續發展綠能，把現在計畫中的電廠如期完成，也鼓勵民間多利用相關措施進行深度節電，發展科技儲能，將電網任性全面強化，「我想目前來看，是沒有缺電之虞。」

他說，大家都很清楚，世界上很多研究新的核能技術，正在各地紛紛進行，如果有新的核能技術發展，政府全面開放討論；他要求在核電廠除役後，相關人員不要離開，因應未來可能技術上的改進、後續還有除役後核電廠的相關工作，這樣會有足夠人員、有開放態度，國內也沒有缺電之虞，對未來能源政策，大家應該會比較放心，政府不會讓大家擔心。