川普2.0高關稅越南也遭殃 台商回流工業區土地需求增

美國共和黨總統當選人川普預告明年上任後，將對墨西哥及加拿大課徵25%關稅，牽動供應鏈全球重新布局，恐衝擊台商必須加速分散風險；台灣金聯公司代理董事長郭文進表示，海外廠商的工業用地需求目前看來有增加趨勢。

台灣金聯今天上午舉行北港工業用地公開標售說明會，底價新台幣32.3億元，土地位於中南部科技廊道中樞，由於之前引發董事長人事風波，因此外界高度關切這塊工業用地後續發展。

郭文進強調，此時辦理標售主要原因有三，包括明快回應社會各界對這塊土地動向的關切；及時提供台商因應川普2.0回台設廠選擇；儘速釋地創造北港地區可觀就業產銷商機等。

郭文進表示，目前看起來住宅需求或許有停滯，但是公共用地感覺還是很有前途，就是因為川普2.0引起的提高關稅議題，讓廠商思考商品必須要選擇在稅率比較低的地方來生產，現在不只中國大陸，連越南都有可能，因為只要對美國出超比較多的地區或國家稅率都會比較高。

最新的是加拿大和墨西哥，加上中國大陸，這三個地方是川普上台第一天就要開始加徵關稅的地方，因為都是對美國貿易順差比較多的地方。

至於台灣會不會因為是對美貿易順差高的地方，而遭到川普盯上？郭文進表示，評估有些晶片以後在美國生產了，而且台灣會進口更多的國防設備，台灣對美的貿易順差會減少，應該不至於被列為很高關稅的地區。

但郭文進表示，廠商不管科技廠商或傳統廠商，本地廠商或海外的台商，對於工業用地仍持續有需求；甚至還有廠商表示，因為烏克蘭重建商機，因此有設廠需求。