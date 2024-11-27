快訊

超狂雙殺奪金！中華隊「冠軍球」去哪了？棒協證實：在他手裡

又被質疑性別！林郁婷世界盃棄賽抗議 卓榮泰遺憾：政府努力確保參賽權利

馬龍團赴中山女中只參訪不交流 賴士葆曝原來是這人有意見

聽新聞
0:00 / 0:00

2030年不缺電有前提 經長：6年內沒有協和電廠就會缺電

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝表示，2030年以前不會缺電，最主要的是需要增加協和電廠。記者黃義書／攝影
經濟部長郭智輝表示，2030年以前不會缺電，最主要的是需要增加協和電廠。記者黃義書／攝影

台積電高雄2奈米第一座廠（P1）提早半年進機，2至5廠未來也會陸續完工，經濟部長郭智輝今日表示，2奈米的市場需求非常強烈，全球只有台積電是非常有把握可以商業運轉的，祝福台積電能快一點把市場填補起來，讓市場的需求獲得滿足，承諾台積電所需的電力，台電會全力以赴。

不過，郭智輝也表示，若如期增加電廠，2030年以前都不會缺電，但若協和電廠無法興建燃氣機組，就會缺電。

經濟部長郭智輝27日赴立法院報告經濟部主管114年度預算案，立委賴瑞隆質詢台積電設廠及電力供應相關問題，郭智輝說，台積電所需的電力是台電全力以赴的範疇，同時也希望各地方政府來協助台電發展。

賴瑞隆質詢，高雄現在是否是全台發電最充沛的縣市？台電表示，台電目前在高雄有三座電廠，還在新增燃氣發電機組，現在跟未來都會有部分的機組增加。

立委謝衣鳳質詢台灣會不會缺電，郭智輝表示，他講過2030年完全不會缺電，包括綠電也不會缺，但如果不讓他增加電廠，就會缺電。立委謝衣鳳追問哪一個電廠不增加會缺電？郭智輝說，6年內最主要的是北部的協和電廠，但經濟部就是要去解決這個問題。

台積電 缺電 電廠

延伸閱讀

台積電高雄2奈米廠進機 經長盼台電開發電力也獲支持

藍喊成立首長財產申報調查委員會 吳思瑤：管到海邊去

財經部會首長理財 偏愛儲蓄保單、基金

財產申報／郭智輝財產破3億、鄭麗君夫婦身家12億

相關新聞

獨家／行政院指定 NCC委員陳崇樹為代理主委

藍白兩黨聯手通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，NCC代理主委翁柏宗將在12月1日卸任，後續也不能被提名為委員...

再發豪語！郭智輝：2027年上市櫃公司基本薪目標 拉高至5萬元

軍公教明年調薪3％，基本工資也調4.05％，經濟部長郭智輝今日在立法院答詢時表示，國營事業員工明年也會跟進軍公教調薪3％...

2030年不缺電有前提 經長：6年內沒有協和電廠就會缺電

台積電高雄2奈米第一座廠（P1）提早半年進機，2至5廠未來也會陸續完工，經濟部長郭智輝今日表示，2奈米的市場需求非常強烈...

因董座換人風波聲名大噪 台金聯重啟北港工業區標售 底價32.3億

因為前任董事長呂政璋、施俊吉的董座換人風波而聲名大噪的台灣金聯公司「雲林北港工業區」（前萬有紙廠）土地標售，今日重啟招標...

台積電高雄2奈米廠進機 經長盼台電開發電力也獲支持

晶圓代工廠台積電高雄2奈米廠提早進機，經濟部長郭智輝表示，樂觀看待台積電高雄廠進度，2奈米市場需求強烈，全球只有台積電對...

財產申報遭質疑 郭智輝：合法合規不知道要調查什麼

國民黨團近日提案成立郭智輝調查委員會，質疑郭智輝就任經濟部長前疑似涉及不當移轉股權。經濟部長郭智輝今天表示，財產申報一切...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。