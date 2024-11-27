2030年不缺電有前提 經長：6年內沒有協和電廠就會缺電

台積電高雄2奈米第一座廠（P1）提早半年進機，2至5廠未來也會陸續完工，經濟部長郭智輝今日表示，2奈米的市場需求非常強烈，全球只有台積電是非常有把握可以商業運轉的，祝福台積電能快一點把市場填補起來，讓市場的需求獲得滿足，承諾台積電所需的電力，台電會全力以赴。

不過，郭智輝也表示，若如期增加電廠，2030年以前都不會缺電，但若協和電廠無法興建燃氣機組，就會缺電。

經濟部長郭智輝27日赴立法院報告經濟部主管114年度預算案，立委賴瑞隆質詢台積電設廠及電力供應相關問題，郭智輝說，台積電所需的電力是台電全力以赴的範疇，同時也希望各地方政府來協助台電發展。

賴瑞隆質詢，高雄現在是否是全台發電最充沛的縣市？台電表示，台電目前在高雄有三座電廠，還在新增燃氣發電機組，現在跟未來都會有部分的機組增加。

立委謝衣鳳質詢台灣會不會缺電，郭智輝表示，他講過2030年完全不會缺電，包括綠電也不會缺，但如果不讓他增加電廠，就會缺電。立委謝衣鳳追問哪一個電廠不增加會缺電？郭智輝說，6年內最主要的是北部的協和電廠，但經濟部就是要去解決這個問題。