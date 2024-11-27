再發豪語！郭智輝：2027年上市櫃公司基本薪目標 拉高至5萬元

軍公教明年調薪3％，基本工資也調4.05％，經濟部長郭智輝今日在立法院答詢時表示，國營事業員工明年也會跟進軍公教調薪3％，且國營事業起薪也希望提高至4萬元，目前只有3萬多元。

郭智輝27日赴立法院經濟委員會報告經濟部114年度預算案，立委賴瑞隆質詢上市櫃公司員工待遇、國營事業員工待遇等議題，明年軍公教加薪3％，但只有11％的上市櫃公司明年也會加薪，經濟部是否說服企業也要為基層員工加薪？要求經濟部1個月內提出企業加薪的書面報告。郭智輝表示，總統賴清德曾到台電視察時有跟員工分享，希望明年國營事業起薪4萬元。

郭智輝表示，會先跟上市櫃公司溝通，如果公司有分紅時，要上調員工分紅比率，經濟部要做的是協助企業提高獲利，獲利更高，企業就可以考慮分紅給員工；至於準備上市櫃的公司，基本薪資也要調高至4萬元，目標是希望2027年時上市櫃公司的起薪要提升至5萬元，這是一個目標。

國營事業台水、中油、台電、台糖10月舉行新進職員考試，根據簡章，各公司起薪每月4.2萬元至4.5萬元之間，如果工作表現優異考核成績優良者，預估進用後第5年，每月支薪最高上看6.2萬元。