產業戰略論壇登場 陳正祺：台灣將是 AI 工業革命核心

經濟部次長陳正祺27日表示，半導體的成功生態系和供應鏈是台灣最大優勢，我們就在AI浪潮上，政府將善用此優勢打造國家新的科技和經濟發展方向，並在四年內培養20萬名AI人才，進入百工百業，也希望2028年製造業運用AI普及率達到五成，讓台灣成為AI的工業革命核心。

經濟日報將今舉辦「2024產業戰略高峰論壇--AI催動產業低碳化與智慧化」，邀請產業領袖與政府決策官員，共同探討在AI時代，如何協助產業達成低碳化與智慧化轉型。經濟部次長陳政祺出席致詞，做以上表示。本論壇由經濟部、中華汽車（2204）、台灣電力公司、元大投信協辦。

陳正祺指出，賴總統多次提及政府要推動AI產業化、產業AI化政策，要讓台灣成為人工智慧島，引領台灣在AI新時代發展和壯大國力。

經濟部具體作法包括爭取國際大廠，免費提供AI超級電腦部分算力支援，加速建構台灣專屬AI的生成式核心技術，也協助業者新的示範案例，實現AI產業化。另外，也運用會展產業200萬筆資料，產製靜態和動態影音行銷圖文內容，協助中小企業精準行銷。

此外，陳正祺還提到，AI產業化政策另一面向是產業AI化，但這部分最重要的基礎是人才，台灣如何擁有足夠人才進入各產業、各企業來運用AI，是我們未來最重要最重要的挑戰，也是最需要克服的困難。

陳正祺指出，經濟部結合公協會和學研單位訂定公版教材，為不同類型製造業人員開設多樣化的線上和線下課程，在課程之外，經濟部也規劃產業人才鑑定，只要通過iPAS測試，各個產業就能夠知道這個人基本運用AI的能力。

除了AI產業化、產業AI化，陳正祺表示，在全球永續的浪潮下，低碳轉型是企業另一個經營上要面對的重大命題。

陳正祺指出，經濟部跟工研院攜手合作，透過AI賦能來協助鋼鐵和水泥業等排碳大戶，來打造新的減碳技術。在能源領域，經濟部也規劃透過AI以及ESCO能源服務公司的商業模式，來提高節能效率，進一步降低企業的營運成本和減碳效率。

陳正祺並提到，在法規方面，目前行政院正在審議經濟部所提的《產創條例》修正案，要延長租稅優惠，其中最重要的就是把AI和節能減碳都納入可以給予租稅優惠的項目，希望可以很快獲得立法院的通過。

陳正祺並指出，台灣有163萬家的中小微企業，為協助中小微企業，經濟部2025年將投入116億元預算，協助中小微企業振興發展，並且建立單一服務窗口，用最簡單和最直接方式來提供協助中小微企業數位轉型、低碳轉型，並導入AI賦能。