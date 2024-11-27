產業界憂心能源問題 卓揆：目前沒有缺電之虞

對於核電存廢問題一直是外界相當關心，工商協進會調查顯示，逾九成會員憂廢核缺電，希望核綠共存，對此，行政院長卓榮泰27日表示，到2030年以前，只要持續地發展綠能，發展新的儲能科技，電網韌性強化後，目前看來是沒有缺電之虞，但對於新型核能技術政府都是採開放態度。

卓榮泰今日出席「第11波安居緝毒專案」成果記者會受訪時提到，對於產業界憂心電力問題，他昨日已向工商協進會在場的業界的先進做了報告，他們認為我在當場的報告，對他們來講也是一個新的思考方式，所以他認為只要再經過更多的溝通，就會了解彼此的立場。

卓榮泰說，最重要的是政府一再地向國人表示，到2030年以前，只要持續地發展綠能，把現在所計劃中的電廠能夠如期地完成，也鼓勵民間多利用相關的各種措施進行深度的節電、發展儲能，將電網韌性能夠全面地強化之後，他想目前來看是沒有缺電之虞。未來大家都很清楚，世界上很多研究新的核能技術正在各地紛紛地進行，如果有新的核能技術發展，政府現在是全面地開放來進行討論。

卓榮泰也提到，同時他也要求核電廠除役之後，相關所有的人員不要離開，留下來因應未來可能技術上的改進，未來因應後續還有一些除役之後，核電廠的相關的工作要做。如此一來將會有足夠的人員，政府也採開放的態度，國內也沒有缺電之虞的情況底下，對未來的能源政策大家應該會覺得比較放心，政府不會讓大家擔心的。