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川普要對加墨及中國再加徵關稅 郭智輝：EMS較緊張

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導

美國總統當選人川普發布最新關稅課徵表態，一上任後就要對加拿大、墨西哥徵收25％的關稅、對中國加徵10％的關稅。經濟部郭智輝今日表示，會找產業界來討論因應方式。

郭智輝27日赴立法院經濟委員會報告114年度預算，會前受訪時針對川普揚言對加墨加徵25％，對中國加徵10％關稅，對台灣產業是否有影響提出說明。

郭智輝表示，川普的加徵關稅計畫剛剛提出來，經濟部會找業界共同討論妥適的因應方式，因為是昨天剛剛才提出，目前還沒收到產業的反應。

比較緊張的產業，應該是EMS（代工公司提供全方位的電子產品製造服務）的部分，郭智輝說，EMS大部分是在德州旁邊，即新墨西哥附近，他認為EMS產業會有一些新的想法與布局。

EMS是電子製造服務業，據資策會說明，EMS主要跨足消費電子、通信設備、電腦及網路設備等產業。經濟部今年5月公告「EMS產業生成式AI應用開發及工業電腦產業供應鏈優化計畫」，台商在美國南部及墨西哥附近，也有伺服器、電動車、充電椿等產業的設置，有可能受到川普關稅政策的波及。

針對川普上台後的關稅政策，郭智輝說，他們會關注利率及匯率的變化，川普關稅政策對經濟影響滿大的，經濟部保護台商，但如在中國或越南的台商，經濟部都會提供協助，要看廠商的客戶否為美國，會有影響的是美國市場。

經濟部長郭智輝表示，川普對加墨中提高關稅，比較緊張的產業是EMS。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝表示，川普對加墨中提高關稅，比較緊張的產業是EMS。圖／本報系資料照片

川普 經濟部 郭智輝 關稅

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