財產申報遭質疑 郭智輝：合法合規不知道要調查什麼
國民黨團近日提案成立郭智輝調查委員會，質疑郭智輝就任經濟部長前疑似涉及不當移轉股權。經濟部長郭智輝今天表示，財產申報一切合法合規，沒有問題，個人無法代表委員的意見，「（他們）要調查我不知道要調查什麼。」
監察院昨天公布郭智輝財產申報，存款新台幣1億836萬元，如果加上有價證券、債權等，身價突破3億元，其中2000張「崇越科技」股票，已於民國112年12月22日完成信託。
國民黨團近日提議成立「郭智輝調查委員會」案，指郭智輝就任經濟部長前疑似涉及不當移轉股權，為嚴肅官箴及端正政府形象，擬請立法院會成立郭智輝調查委員會，調查其是否涉及股權移轉相關弊案。
郭智輝今天出席立法院經濟委員會受訪表示，「我的財產的事情不用再講」，一切合法合規，沒有問題。
對於國民黨團提案成立郭智輝調查委員會，郭智輝表示，個人無法代表委員的意見，但他重申，財產申報一切合法合規，「（他們）要調查我不知道要調查什麼。」
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