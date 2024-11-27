工商協進會調查 逾9成會員憂廢核缺電

工商協進會針對會員進行能源意向調查，逾九成擔心核電歸零後缺電，逾八成同意核電延役，並將核電做為基載電力之一。工商協進會昨在工商早餐會向政府喊話，希望「核綠共存」，行政院長卓榮泰則回應表示，對新核電技術採開放態度。

工商協進會昨舉行定期工商早餐會，上任後首次參與的行政院長卓榮泰率國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝等多位部會首長出席，展現對工商業界的重視。

據工商協進會針對會員企業進行能源意向調查，百分之九十六的會員擔心核電歸零後缺電，九成二認同和碩董事長童子賢提出的「核綠共存」概念，更有百分之八十三的會員同意推動修法，讓核電廠能延役，在能源議題的意向相當一致。

對此，卓榮泰表示，企業界關心能源政策，而經過反覆計算，到二○三二年，考量台灣的電力需求，以及開發的綠能與各種電廠建設，電力絕對是足夠的，「未來需要的用電，會增加七百萬瓩，但是新電廠的補充跟綠能開發以及種種的節能設備，會產生九二○萬瓩的發電量」。

卓榮泰也說，全世界有很多新的核能技術，政府當然不會自外於全球之外，也會對新的核能技術會全面的參與討論、採取開放的態度。

工商協進會理事長吳東亮指出，這次工商協進會提案之一就是研議「核綠共存」的可行性，另外，他也提及新能源要考慮納入選項、核三廠延役修法等意見，相關建議都有提供行政院參考，「政府對於新核能的態度，真的是一大亮點」。

但對於政府與會代表是否鬆口針對核三廠延役修法，工商協進會秘書長朱曦指出，「今天沒有說」，但國科會、經濟部等政府部會，都對於新的核能科技是持開放態度。