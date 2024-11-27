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投資人看破川普關稅煙幕 道指和史指躍升至歷史新高

首波冷氣團壟罩全台…冷到周六晨低溫下探11度 下周三再一波冷空氣

明年經濟 一字預測／謝世謙選「續」 井琪挑「算」

經濟日報／ 記者黃淑惠黃晶琳／台北報導

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」華航董事長謝世謙選「續」，遠傳電信總經理井琪選「算」。

謝世謙表示，2025 年全球航運市場暢旺，旅客需求持續增長，放飛自我漫旅探索世界。「續」字象徵著不斷前進的續航力，華航秉持穩健布局的原則，繼續精進服務品質及乘客體驗，2025 年迎接全新機隊，力拚客貨運雙好，推升成長動能，以萬全的準備迎接未來的機遇與挑戰。

井琪表示，詭譎難測的地緣政治中，台灣半導體產業依然扮演全球供應鏈核心，算力即國力；生成式AI方興未艾，企業加大AI投資、導入應用，將算力轉化為生產力；台美21世紀貿易倡議首批協定可望生效，取得共識意味雙方認定合算；淨零永續受重視，企業在碳盤查、碳管理這筆帳必須好好計算；歐美央行緊縮貨幣政策恐導致經濟放緩，企業與投資人的決策要審慎盤算。

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