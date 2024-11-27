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工商協進會喊話核綠共存 卓揆：對新核能採開放態度

經濟日報／ 記者林海謝柏宏／台北報導
行政院長卓榮泰。 圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。 圖／聯合報系資料照片

工商協進會針對會員進行能源意向調查，逾九成擔心核電歸零後缺電，逾八成同意核電延役，並將核電做為基載電力之一，工商協進會昨也在工商早餐會向政府喊話，希望「核綠共存」。行政院長卓榮泰則回應，對新核電技術採開放態度。

工商協進會昨舉行定期工商早餐會，上任後首次參與的行政院長卓榮泰率國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝等多位部會首長都出席，展現對工商業界的重視。

工商協進會昨日舉行工商早餐會，上百位企業代表與行政院長卓榮泰及內閣團隊進行對話後，工商協進會理事長吳東亮表示，卓榮泰對新核能技術抱持正面態度，「這是我以前沒聽到過」。工商協進會副理事長黃教漳會後補充說明，國內對核能議題最擔心核廢料處理，法國及日本已有再利用技術，台灣可向法日兩國爭取核廢料再利用技術授權，這是朝野可共同努力的方向。

根據工商協進會針對會員企業調查，超過九成的會員擔心核電歸零後缺電，也認同和碩聯合科技董事長童子賢提出的「核綠共存」概念，更有83%的會員同意推動修法，讓核電廠能夠延役，在能源議題的意向相當一致。

工商協進會也表示，台灣在半導體、AI等高科技領域上表現亮眼，用電量節節攀升，且台灣的能源高度仰賴進口，「穩定供電」成為工商界長期關切的話題，期望政府確保供電穩定、並協助企業達到淨零排放之目標。

對此，卓榮泰則表示，企業界關心能源政策，而經過反覆計算，到2032年，考量台灣的電力需求，以及開發的綠能與各種電廠建設，電力絕對是足夠的，「未來需要的用電，會增加700萬瓩，但是新電廠的補充跟綠能開發以及種種的節能設備，會產生920萬瓩的發電量。」

卓榮泰也說，全世界有很多新的核能技術，政府當然不會自外於全球之外，也會對新的核能技術會全面的參與討論、採取開放的態度，未來只要在核能安全、核廢料的處置以及全國人民能夠取得共識的情況下，態度是非常開放的。

工商協進會理事長吳東亮指出，這次工商協進會提案之一就是研議「核綠共存」的可行性，另外，他也提及新能源要考慮納入選項、核3廠延役修法等意見，相關建議都有提供行政院參考，「政府對於新核能的態度，真的是一大亮點。」

卓榮泰 核能 核電廠

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