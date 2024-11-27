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財經部會首長理財 偏愛儲蓄保單、基金

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
副總統蕭美琴。記者黃義書／攝影
副總統蕭美琴。記者黃義書／攝影

監察院昨（26）日公布最新一期廉政專刊，是副總統蕭美琴、卓內閣成員上任後首次揭露部會首長財產清單，觀察財經部會首長，投資理財方式多偏好儲蓄保單或是基金。

其中蕭美琴存款約1,524萬元，含美元定存，在新北市永和持有土地及建物；行政院副院長鄭麗君存款約2,567萬元，與丈夫沈學榮在北市大安區持有二筆土地、六筆建物，二人合計身家約12億元。

經濟部長郭智輝存款約1億元，名下資產超過3億元，包括與妻子共同持有屏東枋寮及台北市信義區共七筆土地與九筆建物；另持有非國內上市櫃公司如旭晶、高毅及冠輝等股票。

此外郭智輝也擁有基金受益憑證及其他有價證券，並持有兩張高爾夫俱樂部會員證。

國發會主委劉鏡清名下財產則包括在台北南港、日本大阪、泰國分別持有三筆土地、六筆建物，存款約4,002萬元，名下有價證券約63萬元。

金管會主委彭金隆存款大約3,758萬元，配偶方芳蘭持有蘋果公司債、Meta平台公司債、英特爾公司債等，也有多筆基金、儲蓄型保單。

環境部長彭啓明則持有一筆土地、四筆建物，存款約609萬元，名下並無任何股票及債券、基金。

整體來看，包括蕭美琴、鄭麗君、劉鏡清、彭金隆等官員，在投資理財方面，皆偏好基金、儲蓄型保單。

保單 儲蓄 公司債

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