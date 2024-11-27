財經部會首長理財 偏愛儲蓄保單、基金

美國總統當選人川普競選期間兩大政見「全面提高關稅」和「大規模遣返無證移民」，一旦付諸實行將掀起狂潮。尤其是如果關稅一次全部實施，勢必對經濟造成巨大的負面衝擊。川普2.0非常可能是通貨膨脹、借貸成本和國家債務的互相加乘，我們該怎麼看待川普2.0 可能引發的貿易大戰？貿易大戰會怎麼重啟？重啟後又會是一個什麼樣的場景？

2024-11-27 06:00