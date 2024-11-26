非憑空喊價！川普對大陸拉高關稅 原來60%稅率要這樣算

川普為何對中國拉高關稅的目標稅率是訂在60%？不具名的金融業高層點出其中原因，而且和貿易最惠國待遇直接相關。

這位高層分析，永久性正常貿易關係前身為貿易最惠國待遇，這意謂一個國家給予另一個國家非歧視性的貿易待遇，即一個國家向其所有貿易夥伴提供相同的稅率及進口配額等，因此，美國不必逐年審議與中國的貿易關係，因這項待遇，美中兩國的貿易額自2000年～2024年間，中國對美出口額從500億美元增至約5000億美元。

而計算稅率的重點在於，目前美國貿易最惠國關稅稅率平均約為2.2%，而美國非貿易最惠國平均關稅稅率為42%，若再疊加301框架下約20%的關稅，對中國平均關稅將升至60%以上，因此對中國而言60%的關稅，等於是非貿易最惠國的平均稅率，加上301框架20%的關稅的總和，由此可見，川普的稅率是有備而來，事先已經有精算過，並不是憑空喊價，兩者才會如此一致。

這位高層也接著指出，雖然，中國現在名義上仍為美國的永久性正常貿易關係（PNTR）夥伴，但自川普總統第一任期後，中國出口至美國的商品總額中，有48%的產品實質上已不再享受最惠國待遇稅率，幾乎快要名存實亡。

至於接下來到底中國有多少反擊的餘地，這位高層分析，那就要看美國的需求彈性跟中國供給彈性的角力、若中國出口商品的供給彈性遠低於美國進口商品的需求彈性，川普關稅將會重創中國生產力而不是美國消費力，中國因此沒有太大的反擊餘地，而且關稅註定由中國工人、中國企業、中國政府自行吸收，否則，就得失業、破產、經濟崩潰。