環境部114年起將開徵碳費 台南59家企業需繳納

環境部明年起將開徵碳費，台南市政府今天表示，台南市共59家企業必須繳納碳費，市府將協助企業推動減碳措施，邁向淨零轉型。

環境部和南市府今天在大台南會展中心舉辦碳費制度與自願減量說明會，協助台南企業應對碳費挑戰，迎向低碳未來，達到2050淨零排放目標。

南市府環保局發布新聞稿指出，環境部明年起將開徵碳費，率先對年排放量2.5萬噸以上企業實施，包括電力、天然氣供應及製造業，但碳費是減量工具，不是財政工具。

環保局表示，台南市共59家企業需繳納碳費，隨著費率確定後，市府將協助企業推動減碳措施，降低碳費支出。碳定價制度是全球公認應對氣候變遷重要工具，企業最佳因應方式是積極推動自主減量，也可透過自願減量額度抵扣碳費排放量。

此外，非碳費徵收對象企業，可透過減量措施取得交易額度，並充分利用環保局輔導資源，共同打造低碳產業鏈。