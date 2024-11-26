氣象署與設研院攜手 推動氣象服務升級

為因應全球氣候變遷議題，交通部中央氣象署攜手財團法人台灣設計研究院，26日正式簽署合作備忘錄，雙方以「設計導入氣象服務創新」為核心，強化服務溝通力，展開深度合作與交流。

氣象署表示，自成立以來，持續積極以氣候服務和公私協力推動跨領域合作，運用高速運算電腦並開發AI技術，除致力提升氣象預報的精準度，並深化AI於氣象領域的多元應用。設研院自升格以來，即致力於推動公共服務創新，並特別聚焦於公共性高且民眾感受深刻的項目。

氣象署說，此次簽署後，未來雙方將結合AI科技與設計思考，透過跨領域應用調研及分析，提出最符合民眾期待的氣象服務解決方案。雙方合作的目標不僅在於升級氣象服務，更致力於強化資訊的溝通力。藉由設計導入創新公共服務，將複雜的氣象數據轉化為易於理解、貼近民眾需求的資訊，幫助民眾迅速掌握即時氣象變化，提升因應極端天氣之能力，強化國家社會的整體氣候韌性。

氣象署長程家平表示，在全球暖化及劇烈天候衝擊加劇的背景下，氣象服務升級不僅依靠科技，更需考量如何將複雜的氣象測報資訊以簡易、具體、有效的方式傳遞給民眾。我們與設研院的合作，將提升氣象服務的溝通力，提供更符合民眾需求也更容易讓民眾理解的氣象資訊。

設研院長張基義則表示，設計在公共服務中扮演重要角色，透過創新方法，能將複雜數據轉化為易於理解的資訊。期待與氣象署攜手，將設計思維與AI技術融入氣象服務，共同面對未來的挑戰。

氣象署說，此一合作備忘錄的簽訂，象徵雙方邁入新的合作里程碑，進一步推升智慧氣象的應用發展，為民生福祉與國家發展注入全新動能。未來，氣象署與設研院將逐步啟動一系列合作計畫與活動，促進跨領域參與，攜手打造更完善、更貼近民眾需求的氣象服務。