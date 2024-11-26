快訊

直播／遊行現場沸騰畫面曝！民眾呼聲中英雄前進總統府 賴總統發表談話

京華城案柯文哲心腹「大帳房」李文宗 裁定再押2個月

潘傑楷老婆發聲「向曹佑寧道歉」 澄清KANO男主角真相

氣象署與設研院攜手 推動氣象服務升級

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為因應全球氣候變遷議題，交通部中央氣象署攜手財團法人台灣設計研究院，26日正式簽署合作備忘錄，雙方以「設計導入氣象服務創新」為核心，強化服務溝通力，展開深度合作與交流。

氣象署表示，自成立以來，持續積極以氣候服務和公私協力推動跨領域合作，運用高速運算電腦並開發AI技術，除致力提升氣象預報的精準度，並深化AI於氣象領域的多元應用。設研院自升格以來，即致力於推動公共服務創新，並特別聚焦於公共性高且民眾感受深刻的項目。

氣象署說，此次簽署後，未來雙方將結合AI科技與設計思考，透過跨領域應用調研及分析，提出最符合民眾期待的氣象服務解決方案。雙方合作的目標不僅在於升級氣象服務，更致力於強化資訊的溝通力。藉由設計導入創新公共服務，將複雜的氣象數據轉化為易於理解、貼近民眾需求的資訊，幫助民眾迅速掌握即時氣象變化，提升因應極端天氣之能力，強化國家社會的整體氣候韌性。

氣象署長程家平表示，在全球暖化及劇烈天候衝擊加劇的背景下，氣象服務升級不僅依靠科技，更需考量如何將複雜的氣象測報資訊以簡易、具體、有效的方式傳遞給民眾。我們與設研院的合作，將提升氣象服務的溝通力，提供更符合民眾需求也更容易讓民眾理解的氣象資訊。

設研院長張基義則表示，設計在公共服務中扮演重要角色，透過創新方法，能將複雜數據轉化為易於理解的資訊。期待與氣象署攜手，將設計思維與AI技術融入氣象服務，共同面對未來的挑戰。

氣象署說，此一合作備忘錄的簽訂，象徵雙方邁入新的合作里程碑，進一步推升智慧氣象的應用發展，為民生福祉與國家發展注入全新動能。未來，氣象署與設研院將逐步啟動一系列合作計畫與活動，促進跨領域參與，攜手打造更完善、更貼近民眾需求的氣象服務。

AI 暖化

延伸閱讀

台海衝突升級怎辦？菲國證實有應變計畫 再提泰風導彈

文化部表演金三角扶植升級 「台灣品牌」删10年門檻

南加富人區遭無人機監控 盜竊團夥手法升級

熱銷冠軍新升級 滿漢大餐減鈉新品接軌健康新趨勢

相關新聞

羅瑋：美歐貿易戰可能開打 明年最悲觀情境聯準會降息8至10碼

對於美債明年的表現，富邦金控首席經濟學家羅瑋在今日的「2025富邦財經趨勢論壇」指出，要看美國和其他國家貿易戰的程度，尤...

中華隊奪金、舉國歡騰 傳賴總統有意改版500元鈔 央行回應了

中華隊在世界12強棒球錦標賽奪冠，創下台灣在國際三大賽事（奧運、12強和經典賽）中首度奪冠紀錄，全台舉國歡慶，市場傳出，...

環境部114年起將開徵碳費 台南59家企業需繳納

環境部明年起將開徵碳費，台南市政府今天表示，台南市共59家企業必須繳納碳費，市府將協助企業推動減碳措施，邁向淨零轉型

明年的明星產業 富邦銀行看好這五大

台北富邦銀行資深副總經理吳傳文今日在「2025富邦財經趨勢論壇」中表示，明年投資人可以關注美國及印度兩大經濟體以及AI機...

金控首席經濟學家指路：2025年關鍵字只有一個 就是「他」

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士26日指出，2025年的關鍵字只有一個，那就是「川普」，全世界圍繞他而旋轉、他推動什麼樣的政...

卓榮泰對新核能採開放態度 吳東亮：我以前沒有聽到過

工商協進會今日舉行工商早餐會，也是行政院長卓榮泰上任後首次參與，此次工商協進會提出27項提案，74項具體建議，對於企業界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。