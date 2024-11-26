明年的明星產業 富邦銀行看好這五大

台北富邦銀行資深副總經理吳傳文今日在「2025富邦財經趨勢論壇」中表示，明年投資人可以關注美國及印度兩大經濟體以及AI機器人、邊緣AI應用及AI製藥創新等五大趨勢產業；產業選擇上則可關注AI及其衍伸的三大方向：AI機器人、智慧型家電、製藥創新。

吳傳文並分析，因應人口老化對於醫藥的需求，AI加速新藥開發，製藥商機無限。另邊緣AI發展將更趨全面，將從AI PC、手機，擴及更多終端應用，AI題材持續延燒。

吳傳文認為，儘管美國川普上台後將祭出高關稅措施，可能導致美國的通膨升溫及全球貿易下滑，進而讓聯準會降息幅度收斂，但政策有望提振商業信心和投資，美國將持續領跑世界經濟。吳傳文指出，2025年美國仍引領全球發展，其軍事、科技、經濟實力驚人，且美國股市趨勢持續向上，投資上不可或缺。而中美關係緊張則造福印度，現任印度總理持續推動印度製造，積極拉攏外商的政策下，科技巨頭紛紛赴印設廠，可望躋身世界工廠。面對全球高齡化趨勢，缺工議題浮上檯面，因因此，2025年將為AI人形機器人加速發展的一年。

其中對於美國，吳傳文表示，近兩年美股表現偏向集中大型科技股，2023年七巨頭上漲106.6%、扣除七巨頭後的496家僅漲12.3%2024年(至10/11止) 7巨頭上漲41.8%，扣除後則是上漲16.6%，表現差異可望持續收斂。在此大環境下，預估明、後年成長股與價值股的企業獲利增長差異也將縮小，類股表現將更趨於均衡，投資上可著重多重、全面性配置，例如大型股+小型股、成長型類股+價值型類股，債券則可考慮槓鈴式操作。

吳傳文分析，印度股市與美股連動性較低，若國際股市出現動盪，往往可有對沖的效果，不過需注意的是印度農業人口比例高，全球極端氣候增加，將對印度就業市場產生影響，另外，MSCI印度指數12個月預估本益比高達25.7倍，股市有高估值風險，建議投資人對增加印度市場配置持謹慎態度。

對於AI賦能機器人的應用拓展，目前機器人負擔的任務仍以人類所預先設定好的場景為主，不過吳傳文預期，隨著傳感器、鏡頭的應用，尤其是引入AI功能後，將可降低人類介入比重，預估人形機器人即將邁入高度成長期，其市場規模可望由2025年的5億美元，至2030年大幅成長至62.5億，2035年更進一步增長至300億、150萬台，成為搭上AI熱潮的高速成長產業。

他也認為，智慧家庭將隨邊緣AI發展更趨成熟，他引述Advanced Television調查，截至2023年，美國家庭擁有至少一台智慧裝置的比重雖然持續上升，但仍有55%家庭尚未擁有智慧裝置，同時有78%的潛在購屋族有意願添購智慧裝置。吳傳文也分析，2024年是AI運算從雲端逐步轉向邊緣的關鍵年度，2025年除了電腦、手機之外的終端裝置，將會有更多應用。預估至2032年智慧家庭規模將達5818億美元，複合成長率達 21.8%。預計未來幾年智慧家庭將在降息、換機需求、購屋剛需的帶動下，業績持續走揚。吳傳文也提示，目前物聯網相關類股估值位階相對便宜，而獲利成長優於大盤；而智慧裝置拉貨潮或成為MCU大廠股價另一個助力，投資人可考慮布局此兩大類股。

在AI加速新藥開發帶來製藥商機方通面，吳傳文指出，AI在生物製藥市場中的應用可區分為藥物發現、 精準醫學、醫學影像與診斷、研究等4大領域，預期2025年醫療保健產業盈餘展望強勁，EPS成長率可達21%，與熱門的科技產業相當，亦高於標普500的14.5%。而在AI應用加速新藥發展的助益下，預估製藥產業EPS成長率可望高達31.9%。此外，受惠於全球控糖減重商機仍在延續，減肥藥製藥大廠業績強勁、股價表現強勢，帶動今年製藥產業指數穩健走揚。隨全球邁入高齡化社會，對慢性病藥物需求將與日俱增，而AI應用加速新藥突破，明星藥物商機擴大指日可待，適合投資人及早布局。