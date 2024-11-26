卓揆喊出人均GDP要達4萬美元 尋求台美經貿合作新模式

對於台美未來經貿關係走向，行政院長卓榮泰26日表示，已請副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫主持新的台美經貿外交合作相關會議，將會尋求新的合作模式爭取更多合作機會，同時也會積極加入國際性的組織、區域性的經濟組織，刺激台灣各種產業實質面的發展。

卓榮泰今日出席「中華民國工商協進會工商早餐會」時提到，未來4年目標是「2上1下1平衡」，包含經濟成長率未來4年平均達3%以上、人均GDP逾4萬美元、失業率低於3.5%，以及消費者物價指數穩定在2%。

至於有關美國總統當選人川普將再度重返執政，卓榮泰表示，將會尋求台美雙方合作的新模式，在未來美國新政府、新結構底下，我方也必須要用新的模式與之合作，然他也相信，在世界民主夥伴國家中，印太地區的穩定和平，甚至是台海和平，台灣都是舉足輕重的地位，這點也是被全世界認可。

卓榮泰說，在全球供應鏈當中，我國的重要地會不可被破壞，發展也不能停下來、慢下來，這也都受到全球共同認可，在此基礎之下，台灣更被需要、更為重要，因此在未來台美經濟的發展，將會在過去的基礎上，持續朝向更有利於雙方的發展前進，也會與全球發展的方向及策略同步，未來將會不僅侷限於推動台美21世紀貿易倡議，也會積極爭取加入國際性的組織、區域性的經濟組織，刺激台灣各種產業實質面的發展。

卓榮泰強調，目前已經請鄭麗君與龔明鑫雙雙開會，就各種策略的合作跟未來具體方向主持新的台美經貿外交相關會議，也期盼產業界的各位能夠提供相關經驗與意見，政院一定會尊重並評估各項的建議，把它納進未來的台美經貿小組裡面做具體的討論。