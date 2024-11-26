羅瑋：美歐貿易戰可能開打 明年最悲觀情境聯準會降息8至10碼

對於美債明年的表現，富邦金控首席經濟學家羅瑋在今日的「2025富邦財經趨勢論壇」指出，要看美國和其他國家貿易戰的程度，尤其美國不只和中國大陸，和歐洲可能也會因為美國企業被歐洲課碳稅而發生貿易戰，這種最悲觀的情境之下，聯準會（Fed）降息救經濟，明年降息幅度可能高達8至10碼（1碼是0.25個百分點）。

不過，羅瑋也指出，美國新任財長貝森特是關鍵人選，尤其他在索羅斯放空英鎊一役上，一戰成名，市場也都給予正面回應，認為他能有效說服川普避免採取過激的政策：「美債殖利率2位數下降已反映這種情況！」他也指出，原先認為，美債殖利率會再挑戰4.5%的關卡，甚至明年有到5%，甚至5.2%、5.3%，但由於該新財長，因此現階段風險已明顯下降，他相信這位華爾街出身的財長，能發揮安定市場的效果。

但對於明年聯準會降息的可能情境，貿易大戰仍對此造成重要的不確定性。羅瑋表示，今年降4碼，明年少則降3至4碼，也有可能降4至6碼，最糟的，將是貿易戰全面爆發，尤其歐對美課碳稅時，川普也會回擊歐洲，使美歐之間也將發生貿易戰，如此一來，降息幅度就可能高達8至10碼。

展望2025年，羅瑋認為，由於Fed降息支撐美股表現，因此他反而建議在資產配置是「股優於債」。他提醒，明年仍需注意三大潛在風險，包括美國政治及景氣的不確定性、主要央行調降政策過於緩慢與彼此間的差異，以及資金將隨風險情緒變化快速轉移加大金融市場震盪，不過隨著Fed啟動降息，若美國經濟維持溫和成長，評價及獲利成長預期將支撐美股表現，另外，經濟改善預期和央行寬鬆政策，亦有助提振歐股、日股信心，因此整體而言，明年資產配置仍是「股優於債」。

羅瑋也分析，Fed政策有助短端美債殖利率下降，不過市場風險和財政赤字擴大的疑慮，將對長端殖利率造成不利影響，此外，外匯市場仍由美國經貿政策及Fed政策調整節奏主導市場資金動向，且日本銀行的貨幣政策動向及國際金融市場波動，將可能導致日圓套利交易回流。

對新台幣匯率走勢，羅瑋也認為，美中貿易戰壓力之下，人民幣會續貶，韓元也是，所以台幣也會偏弱走貶，接下來就要看川普經貿談判的策略，新台幣會在明年下半年反彈回升。

他也分析，若全球景氣同步復甦，資金將流向較高報酬的非美貨幣。地緣政治問題則影響原物料價格波動，隨市場對國際地緣政治與美國經貿政策疑慮升高，黃金等貴金屬具有進一步上揚空間。