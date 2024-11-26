卓榮泰提5個百億基金計畫 聚焦AI智慧健康綠色成長

行政院長卓榮泰26日首次以行政院長身分參加工商早餐會，卓指出，為維持台灣的經濟優勢，行政院成立的經發會先前已經召開過幾次會議，預計12月中會再召開第三次委員會，聚焦在均衡台灣，將會提出5個百億基金計畫，推動青年海外圓夢、AI、文創、智慧健康和綠色成長。

卓榮泰今日率領率行政院秘書長龔明鑫、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、金管會主委彭金隆、經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲和數發部長黃彥男等人出席工商早餐會。

卓榮泰致詞時提到，今天是很豐富的一天，早上和工商界領袖討論經濟議題，中午則會設宴接待台灣隊，今天是「拚經濟、贏金牌」的一天，運動是團結台灣、振奮人心最有效的方式，行政院也已將運動部組織草案送交立法院審議，期盼明年可以將全民運動和運動產業推向高峰。

對於經濟發展，卓榮泰說，過去8年在前總統蔡英文的領導下，經濟成長率達3.14%，經過各界努力，即便國際情勢詭譎多變，今年經濟成長率預估可超越4%，這是外界彼此努力、共同期待的目標。

卓榮泰也提到，行政院所設立的經濟發展委員會先前已針對經濟創新、包容成長開會兩次會議，接下來預計在12月中旬會召開第三個均衡台灣的委員會，針對各縣市140項地方基礎建設，以及台灣6大區域計畫中的經濟產業發展，提出具體有效的成效和建議。

著眼未來，卓榮泰提出「5、50、500」3個數字，首先，總統賴清德上任後提出5大信賴產業，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等，將接續科技發展方向，持續進化，協助產業從硬體製造進入軟體設計。

其次為50，卓榮泰說， 在2050的時候，台灣能不能達到一個淨零轉型的新目標，日前政府設立「永續長」制度，就是為了讓政府內部達到永續淨零，且台灣也要推動二次能源轉型，燃煤電廠轉換為燃氣電廠「以氣代煤」，同時發展地熱、小水力、氫能等多元綠能；經過計算，到2032年前台灣電力供應足夠，用電需求將增加700萬瓩，透過新電廠和綠能開發，搭配節能設備，供電則會創造920萬瓩，供電有餘裕，政府也會做好萬全準備，持續關注國際新技術研發。

至於核能議題，卓榮泰表示，全世界發展核能新技術的過程中，「政府不會置外於全球」，針對新核能技術，會全面參與討論並學習，未來只要在核安、核廢料處理和全民有共識等3原則下，政府的態度是非常開放的。他強調，「這是在未來的問題，目前這幾年的供電需求，大家應該不用擔心，我們有做好萬全準備」。

第三的就是500，卓榮泰說，將利用5個百億基金發展各項政策，其中一個是「青年百億海外圓夢基金」，讓青年到海外學習先進科技與產業，之後為台灣圓夢，其他還會針對人工智慧（AI）、文創、智慧健康、綠色成長，陸續提出各項基金，讓國家更有實力能與世界競爭。

卓榮泰說，成立亞洲資產管理中心是一個非常重要，且是對台灣整體發展重要的里程碑，如果台灣能夠成立亞洲資產管理中心，將能網羅更多的資金，將海內外的資金集合起来後，以此在世界上與人競爭，發展國家所需的各項重要產業，同時，也希望引入更多資金進行投資建設，所以經發會也提出兆元投資台灣方案，讓台灣產業升級更有餘裕。

卓榮泰也提到，賴總統給的指示兩項重要國家政策「發展經濟、強化治安」只要這兩項做好，國內能夠穩定。另外，明年政府將為軍公教調薪3％，也盼工商界一起來幫助勞工朋友，讓他們能在安定的職場環境中，為公私部門努力。