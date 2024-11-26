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守護國人健康 環境部持續宣導補助石綿廢棄物清除處理

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部補助石綿廢棄物清除處理。圖／環境部
環境部補助石綿廢棄物清除處理。圖／環境部

環境部因應民眾住家房屋翻新及石綿廢棄物清理需求，向行政院爭取16億元補助經費，協助執行石綿建材建築物通知、調查及清除處理工作。民眾可於住家翻新拆除石綿屋瓦時向各地方環保局提出申請補助，由政府委託廠商並支付每公噸約4.5萬元廢石綿建材清除處理費用。

環境部資源循環署表示，除民眾住家以外，環境部於今年6月18日進一步修正「石綿建材廢棄物清除處理補助作業原則」，擴大補助範圍至停工、歇業或關廠（場）之事業建築；更依實地調查經驗，於今年11月12日報經行政院核定納入事業建築物補助範疇，後續優先將「畜牧場」納入石綿建材廢棄物清除處理補助對象，並於今年11月20日邀集各縣市環保局研商執行方式，預計明年開始執行。

循環署說明，依各縣市環保局實地調查及通知情形，部分石綿建物居住民眾表示目前建物尚堪使用，並無立即拆除重建規劃，但透過宣傳後，已了解廢石綿建材妥善處理方式，未來如要拆除時，再提出補助申請，更重要為讓民眾了解廢棄石綿建材如何妥善處理，環境部與勞動部、衛福部等單位共同建立「石綿資訊專區」同時橫向聯繫公家單位掌握轄管具石綿建材建築物相關資料，以因應石綿管理需求，提供最完整的石綿資訊。

截至今年11月15日，各縣市環保局已發出23萬1,528份拆除注意事項通知單，完成2萬9,823件現場實地調查，告知石綿建材廢棄物排出應遵行事項，並透過說明會、記者會、拍攝宣導短片及環保局人員現場輔導等，告知政府補助資訊，落實源頭管理，且已受理8,875件石綿清除補助申請，累計清理石綿廢棄物9,820公噸。

循環署依第一線執行經驗，同步優化管理系統功能，便於記錄及回報石綿建材列管及現場調查情況，強化長期石綿管理的效率與全面性。同時，循環署亦持續與勞動部職業安全衛生署及地方政府合作，注意執行石綿建材廢棄物清除處理業者所屬勞工職場安全，加強個人安全防護的宣導與落實，以維護勞工健康。

廢棄物 建築物 環保

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