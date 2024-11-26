中華隊奪金、舉國歡騰 傳賴總統有意改版500元鈔 央行回應了
中華隊在世界12強棒球錦標賽奪冠，創下台灣在國際三大賽事（奧運、12強和經典賽）中首度奪冠紀錄，全台舉國歡慶，市場傳出，民進黨新北市議員張維倩透露，賴清德總統正考慮將500元鈔票的「南王國小少棒隊」圖像改版成「台灣棒球英雄」，紀念這得來不易的殊榮，對此，中央銀行低調回應，「若有相關意見將審慎評估。」
回顧過去幾年，市場常有新台幣鈔券應進行改版的相關意見，央行均對外表示，「最近幾次新台幣鈔券改版，均是以提升防偽功能為主要考量因素；目前新台幣民眾使用情形良好，且偽鈔比率極低，加上考量新台幣改版的成本極高，實無改版的迫切性。」
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