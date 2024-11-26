中華隊奪金、舉國歡騰 傳賴總統有意改版500元鈔 央行回應了

微風集團經營微風台北車站商場近20年，成為集團旗下最賺錢金雞母之一，但台北車站商場2025年即將重新招標，每年營收近30億元的大餅，吸引包括冠德、統一、新東陽、大成等眾多業者的興趣。若失掉台北車站，對微風來說將形成重傷，微風如何確保這個金雞母不拱手讓人？

2024-11-26 10:00