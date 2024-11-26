金控首席經濟學家指路：2025年關鍵字只有一個 就是「他」

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士26日指出，2025年的關鍵字只有一個，那就是「川普」，全世界圍繞他而旋轉、他推動什麼樣的政策、推動的時程與力道，會造成什麼樣的衝擊、其他國家會有什麼樣的反應，都與川普相關。

羅瑋今天在「2025富邦財經趨勢論壇記者會」上表示，2025年全球經濟與金融市場基調有三，包括：第一，全球經濟持續緩慢成長，美國經濟表現連動2025年全球經濟成長；第二，區域地緣及國際貿易關係變化，美國經貿政策牽動俄烏戰爭，中東局勢及國際貿易競合發展，以及第三，各國央行貨幣政策動向有所落差，聯準會降息節奏將主導市場資金動向。

展望2025年，羅瑋提醒仍需注意三大潛在風險，包括美國政治及景氣的不確定性、主要央行調降政策過於緩慢與彼此間的差異，以及資金將隨風險情緒變化快速轉移加大金融市場震盪。

另外，隨著Fed啟動降息，若美國經濟維持溫和成長，評價及獲利成長預期將支撐美股表現；經濟改善預期和央行寬鬆政策有助提振歐股、日股信心；新興市場表現則取決美國政經政策變化及市場投資氛圍。整體而言，明年資產配置仍是「股優於債」。

債券市場方面，Fed政策有助短端美債殖利率下降，惟市場風險溢酬及對財政赤字擔憂，將對長端殖利率造成不利影響。外匯市場仍由美國經貿政策及Fed政策調整節奏主導市場資金動向，BOJ貨幣政策動向及國際金融市場波動，可能導致日圓套利交易回流；若全球景氣同步復甦，資金將流向較高報酬的非美貨幣。地緣政治問題則影響原物料價格波動，隨市場對國際地緣政治與美國經貿政策疑慮升高，貴金屬具有進一步上揚空間。

羅瑋表示，川普這次當選與過往有很大的差別，為了達到「讓美國再次偉大」，且他要創建獨特專屬的歷史定位，對川普來講，時間非常緊迫；他在2017年進入白宮時還想著要競選連任， 這一次他只剩下四年任期、無法再連任，且前次任期他面臨一個分裂的國會，推動各項政策主張會受到民主黨的阻撓，甚至共和黨大老們的牽制，這次全然不同，川普徹底掌控了共和黨，共和黨建制派的大老也乖乖地退到旁邊去，川普已完全執政，他要推動各項政策的話速度會非常地快速。

此外， 川普政見裡，對美國經濟影響最大的就是加徵關稅政策，他曾喊出要對中國大陸加徵60%關稅、對其他國家加徵10%到20%關稅，但EIU認為，川普全面落實的可能性大概只有20%到30%左右，且對川普來講，他用加徵關稅作為施壓的手段，主要是希望貿易對手能主動採取一些配合的措施。

至於台灣商品被WTO加徵關稅，對臺灣經濟跟產業造成什麼樣的影響？羅瑋表示，在WTO架構之下的ITA（資訊科技協定），所有IT商品是免關稅的，而台灣貿易出口最重要的一個項目就是資通訊產品，除非川普真的要玩得非常大、甚至要推翻這個WTO的一個架構協定的話，否則台灣主要的出口商品所受到的衝擊影響會比預期來的更小、幾乎不受影響，但其他傳統產業的話，在加徵關稅後，某些廠商沒辦法有效的轉價，很可能會面臨到比較大的壓力。