卓榮泰對新核能採開放態度 吳東亮：我以前沒有聽到過

工商協進會今日舉行工商早餐會，也是行政院長卓榮泰上任後首次參與，此次工商協進會提出27項提案，74項具體建議，對於企業界建議「核綠共存」，工商協進會理事長吳東亮表示，卓榮泰的說法也有很大突破，強調2030年不缺電外，對新核能也採開放態度，「這是我以前沒有聽到過的」。

美國新任總統川普即將上任，為全球經濟、地緣政治等增添不少不確定性因素，吳東亮認為，這是全世界要面對的問題，民進黨政府是少數與川普打過交道的政府，行政院也成立由副院長鄭麗君主導的台美經貿小組進行跨部會協調，未來有任何變數，就能做最快最好的因應。

有外媒分析，即使川普上任，美國企業對於台灣半導體的依賴仍會持續，吳東亮認為，台灣科技廠與美國絕對是合作關係，不是惡性競爭，設計是美國為主，台積電負責製造，供應鏈的利潤美國占的更高，因此雙方緊密合作對台積電是好事。

工商協進會理事、晶華董事長潘思亮也說，在會中也有建議政府，參考日本觀光立國的政策，重新定義台灣觀光，讓台灣觀光逆差轉為順差。他表示，日本自從發展地方特色、開放大量外籍生簽證後，成為日本觀光帶領經濟發展的重要因素，目前日本的觀光也已經成為第二大順差產業。

至於卓榮泰呼籲企業界加薪，吳東亮表示，工商協進會的大企業，加薪絕對都不少於3%，比較辛苦的中小企業在加薪上可能會有點落差，也需要政府支持。