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卓榮泰上任後首次工商早餐會 盼企業加薪鼓勵員工

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
工商協進會今天早上舉行「工商早餐會」，會長吳東進（右二）邀請行政院長卓榮泰（右三）及相關部會首長出席，這是新政府上任以來的第一場、也是行政院長卓榮泰上任後的首次工商早餐會。記者林俊良／攝影
工商協進會今天早上舉行「工商早餐會」，會長吳東進（右二）邀請行政院長卓榮泰（右三）及相關部會首長出席，這是新政府上任以來的第一場、也是行政院長卓榮泰上任後的首次工商早餐會。記者林俊良／攝影

工商協進會今天早上舉行「工商早餐會」，會長吳東進邀請行政院長卓榮泰及相關部會首長出席，這是新政府上任以來的第一場、也是行政院長卓榮泰上任後的首次工商早餐會。工商協進會理事長吳東亮在致辭中，提及中華隊在12強棒球賽奪冠，賽前的不被看好，到最後寫下歷史，期望工商界也能發揮「台灣尚勇」的實力，與政府合作。

行政院長卓榮泰上任後首次參與工商早餐會，他指出，這個會議就像是行政院在開會，都是為了台灣經濟擘畫。首先以中華隊剛剛奪得世界12強冠軍為例，卓榮泰更呼籲台下工商協進會成員、企業家，他說，明年政府會持續對軍公教加薪3%，盼台灣的薪資結構能朝有利發展，就像鼓勵我們棒球選手，民間企業也能照顧、鼓勵員工。

卓榮泰也強調，政府以「2上、1下、1平衡」為目標，經濟成長率要3%以上、人均GDP達到4萬美元以上、失業率壓在3.5%以下、消費者物價指數可維持在2%的平衡數字。卓榮泰也以5、50、500三個數字闡述施政方向，包括五大信賴產業、2050淨零碳排與5個100億元發展基金，除了青年百億海外圓夢外，他透露，也會針對AI、文創、智慧健康和綠色成長等成立相關基金。

行政院長卓榮泰上任後首次參與工商早餐會，指出這個會議就像是行政院在開會，都是為了台灣經濟擘畫。首先以中華隊剛剛奪得世界12強冠軍為例，卓榮泰更呼籲台下工商協進會成員、企業家，他說，明年政府會持續對軍公教加薪3%，盼台灣的薪資結構能朝有利發展，就像鼓勵我們棒球選手，民間企業也能照顧、鼓勵員工。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰上任後首次參與工商早餐會，指出這個會議就像是行政院在開會，都是為了台灣經濟擘畫。首先以中華隊剛剛奪得世界12強冠軍為例，卓榮泰更呼籲台下工商協進會成員、企業家，他說，明年政府會持續對軍公教加薪3%，盼台灣的薪資結構能朝有利發展，就像鼓勵我們棒球選手，民間企業也能照顧、鼓勵員工。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰也以5、50、500三個數字闡述施政方向，包括五大信賴產業、2050淨零碳排與5個100億元發展基金，除了青年百億海外圓夢外，他透露，也會針對AI、文創、智慧健康和綠色成長等成立相關基金。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰也以5、50、500三個數字闡述施政方向，包括五大信賴產業、2050淨零碳排與5個100億元發展基金，除了青年百億海外圓夢外，他透露，也會針對AI、文創、智慧健康和綠色成長等成立相關基金。記者林俊良／攝影
工商協進會今天早上召開「工商早餐會」，會長吳東進邀請行政院長卓榮泰及相關部會首長出席，這是新政府上任以來的第一場、也是行政院長卓榮泰上任後的首次工商早餐會。記者林俊良／攝影
工商協進會今天早上召開「工商早餐會」，會長吳東進邀請行政院長卓榮泰及相關部會首長出席，這是新政府上任以來的第一場、也是行政院長卓榮泰上任後的首次工商早餐會。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰（右二）及相關部會首長上午應工商協進會邀請，出席「工商早餐會」，會長吳東進（右三）陪同進場，向與會工商界代表致意，聽取建言。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰（右二）及相關部會首長上午應工商協進會邀請，出席「工商早餐會」，會長吳東進（右三）陪同進場，向與會工商界代表致意，聽取建言。記者林俊良／攝影

卓榮泰 失業率 消費者物價指數

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