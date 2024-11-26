工商協進會吳東亮：川普上任將為全球金融經濟帶來變數

工商協進會26日早上召開一年一度的工商早餐會，理事長吳東亮致詞時表示，2024年在各國政府與央行的努力下，全球在維持經濟成長的同時，也取得通膨率逐漸回穩的成果。但展望2025年美國川普總統上任後，新政府政策的不確定性，將為全球的金融市場與經濟發展帶來重大的變數與挑戰。

工商協進會26日舉行工商早餐會，邀請行政院長卓榮泰及各部會首長出席，吳東亮致詞時先表示，首先要恭喜台灣棒球英雄們，勇奪世界冠軍，他們從賽前的不被看好，到最後寫下歷史，這種鍥而不捨的團隊合作精神，就是台灣Team Taiwan最強大的實力！相信工商界也會以這種精神凝聚共識，與政府齊心合作，用「台灣尚勇」的實力，來實現賴總統「經濟日不落國」的願景。

吳東亮指出，工商協進會自1988年開始，每年固定與行政院召開工商早餐會，針對經濟發展相關議題，進行討論與溝通。這次是卓榮泰上任後的第一場工商早餐會。今年6月，他曾率領工商協進會全體理監事到總統府拜會賴清德總統，當時賴總統強調新政府最重要的任務便是「拚經濟」，7月行政院成立經濟發展委員會，邀請產官學研等意見領袖擔任顧問，廣納多方建言，有多工商協進會也有多位理監事都是其中的成員。

過去幾個月，工商協進會感受到卓榮泰院長及內閣團隊，非常積極與工商界互動，除了院長本人在今年7月出席本會會員大會、8月參與青年委員會活動；協進會也安排了國發會劉(鏡清)主委、經濟部郭(智輝)部長、金管會彭(金隆)主委與本會理監事面對面交流。這不僅是政府對於民間意見的重視，更展現出政府與企業協力，促進經濟發展的企圖心。

2024年在各國政府與央行的努力下，全球在維持經濟成長的同時，也取得通膨率逐漸回穩的成果。台灣受惠於全球貿易回溫，連續12個月出口正成長，帶動整體經濟表現優於市場預期，全年經濟成長率應可超過4%，是近十年來的次高，也證明了卓院長及內閣團隊在經濟治理上的卓越能力。

展望2025年，在美國川普總統上任後，新政府政策的不確定性，將為全球的金融市場與經濟發展帶來重大的變數與挑戰。然而，台灣仍有相對樂觀的條件，尤其是在全球AI需求持續強勁的大環境下，加上台商回流與國外科技大廠的資金挹注，出口貿易與民間投資都仍有穩健成長的支撐。政府若能持續營造多元、穩定供電的環境，吸引國際人才，鼓勵金融發展來支持產業成長，並實現亞洲資產管理中心的目標，將能進一步強化我國經濟、社會與環境韌性，因應全球政經環境變遷的挑戰。

今天的工商早餐會，工商協進會呼應政府所擘劃的產業政策，提出27項提案，74項具體建議。期望工商界的各項建言，能夠解決問題、達成共識，共同為提振台灣經濟成長而努力。