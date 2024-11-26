快訊

他曝「川普力挺加密貨幣」原因：趨勢不可逆！喊話台灣要跟上

圖輯／目標更務實 回顧COP29氣候峰會的12＋1天重點時刻

上市公司「可成科技」凌晨廠房大火 疏散60多名員工損失待查

中鋼連14年獲經濟部產業發展署 「產業溫室氣體自願減量績優廠商」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
經濟部產業發展署楊志清署長(左)頒發2024年度產業溫室氣體自願減量績優廠商，由中鋼環境保護處處長吳一民(右)代表公司受獎。中鋼/提供
經濟部產業發展署楊志清署長(左)頒發2024年度產業溫室氣體自願減量績優廠商，由中鋼環境保護處處長吳一民(右)代表公司受獎。中鋼/提供

經濟部產業發展署11月25日假集思台大會議中心舉辦2024產業淨零轉型成果發表暨研討會，中鋼2023年加大力度推動節能減碳工作，年減碳量高達32.1萬噸CO2e，創造卓越績效，並榮獲「2024年度產業溫室氣體自願減量績優廠商」，由環境保護處吳一民處長代表公司接受經濟部產業發展署楊志清署長頒獎，也是中鋼連續14年獲頒此殊榮。

為鼓勵事業單位積極推動自願減碳工作，經濟部產業發展署自2005年起辦理產業溫室氣體自願減量及減量績優廠商遴選作業，中鋼2023年合計提列多達181件溫室氣體自願減量方案，經財團法人台灣綠色生產力基金會查訪，確認年減碳量高達32.1萬噸CO2e，減碳成效為2022年四倍之多，相當於830座大安森林公園年吸碳量，再次榮獲今年度溫室氣體自願減量績優廠商。中鋼連續14年獲獎，顯示近年擘劃多元減碳策略，在全體同仁努力實踐下，積小勝為大勝，累積出有目共睹的減碳佳績。

煉鐵製程主要以天然開採的鐵礦砂為原料，和冶金煤冶煉的焦炭及助熔劑一同從高爐頂端投料，再利用熱風爐將攝氏1,200度熱風吹進高爐，透過還原化學反應產出鐵水，中鋼去年所提報的減碳專案，以「三號高爐操作技術精進」成效最為顯著。首先，高爐頂端投入多達幾十萬顆原料，布料好壞攸關燃燒及透氣，中鋼利用投料角度調整優化，大幅提升氣體利用率；另外，高爐中段設置鼓風爐參數自動調整系統，透過精準的熱風噴吹控制，提高爐氣品質及促進熔融效率，並進一步穩定高爐出鐵時間，使得三號高爐不僅一年達到減量17.1萬公噸CO2e的優異成效，且一年也能節省約新台幣4.65億元的能耗成本。

在軋鋼製程部分，中鋼去年也提報「第二熱軋工場扁鋼胚智慧動態間距出爐系統」減碳專案。熱軋工場常態以3塊扁鋼胚分別在熱軋產線不同製程階段進行軋延，高溫鋼胚表面接觸空氣會快速氧化生鏽，中鋼過往須啟動四台泵浦驅動執行噴水除鏽作業，以確保鋼材表面品質符合客戶需求。為達到深度節能效益，經過中鋼現場工程師創意發想，除了修改原製程電腦採用的程控軟體，也導入智慧化技術創建「扁鋼胚智慧動態間距出爐」模組，將兩台最大用水量的粗軋除鏽器與精軋除鏽器錯開噴水，不但節省尖峰用水量，也成功減用1台泵浦，每年可減少用電量達1,900萬度，換算減碳量達9,390噸CO2e。

中鋼 減碳

延伸閱讀

亞泥減碳績優 十度獲獎

PCB搶進智慧減碳革新

公部門霸凌案 立委索資若逾期不給…傳經濟部下令考績吃乙

中鋼獲利可望勝去年！但陸每年2億噸鋼鐵待消化、東南亞又增產量...新董座如何應戰？

相關新聞

獨家／台廠迎戰「碳有價」倍力老董親揭：2挑戰為關鍵

淨零排放已成國際趨勢，台灣也將進入碳有價時代，面對環境部「碳費」開徵在即，資訊軟體整合服務商倍力（6874）董事長許金隆...

非百花齊放 製造業景氣連5跌

台灣經濟研究院昨發布十月景氣動向調查，其中十月製造業營業氣候測驗點為九十三點一二點，較上月修正後之九十四點八七點下滑一點...

環長彭啟明：明年提減塑新邏輯 限塑範圍將擴大

全球塑膠公約談判昨（25）日在南韓展開，環境部長彭啟明表示，台灣將於明年提出新的減塑邏輯，2030年全面禁用購物用塑膠提...

中火爭議未解 立委提案改去碳燃氫

中火二期燃氣環評爭議未解，中研院與台電合作研發去碳燃氫技術，成功以混氫百分之十的比例運轉發電，多位立委關心此一新能源，希...

台北101「永婕同心」惹議 曾開放民眾點燈為何又喊卡？

台北101日前舉辦「夢想高飛」特展，並為贊助企業點燈，但其中「德杰集團，永婕同心」的字樣，置入董事長賈永婕個人及丈夫王兆杰的企業名稱遭質疑公器私用，引發爭議。至於一般人想在101點燈，僅過去情人節行銷曾短暫開放，此外，除了待殊時刻的「大內宣」，幾乎只有企業才有機會，101的考量是什麼？

10月工業、製造業生產連八紅 積體電路業指數勁揚近二成

經濟部昨（25）日發布10月工業生產指數100.6，年增8.85%；製造業生產指數100.51，年增9.32%，皆為連八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。