產業淨零轉型成果發表暨研討會 產官學研聯手打造淨零未來

為呼應國家淨零轉型政策方向，加速推動我國產業的淨零轉型，經濟部產業發展署11月25日舉辦2024產業淨零轉型成果發表暨研討會，由產業發展署署長楊志清致詞揭開活動序幕，並由全國工業總會副理事長陳進財致詞鼓勵各界。活動中，特別表揚18家溫室氣體減量表現卓越的企業，彰顯產業界對於淨零轉型的投入與落實成果。

全球暖化與氣候變遷情勢嚴峻，各國積極宣示淨零轉型，台灣亦宣示以「2050淨零排放」為目標。賴清德總統上任後推動「國家希望工程」政見，將「綠色成長與2050淨零轉型」納入八大施政目標，呼應台灣2050年淨零排放的承諾，並特別強調推動綠色與數位的雙軸轉型，鼓勵各行各業推動「深度節能」。

為協助國內廣大的中小業者，產業發展署2023年起推動「以大帶小」模式，鼓勵大型企業成為標竿，帶領供應鏈廠商進行低碳化和智慧化升級。此模式有效聚合大型企業的資源與技術經驗，併擴散支持其供應鏈合作伙伴，幫助中小企業突破技術與資金限制，共同邁向低碳永續。截至目前，已有超過2,500家企業受惠於「以大帶小」模式，其中近200件專案由大型企業帶動供應鏈完成，成功建立廣泛的低碳轉型網路。

今年度成果發表會除公開表揚溫室氣體減量績優廠商，同時也邀請環境部氣候變遷署署長蔡玲儀，就政策面進行「國家產業淨零政策與未來擘劃」專題演講，以及華新麗華不銹鋼事業群總經理陳忠勳對於「從承諾到行動—實現企業淨零排放」議題進行分享；下午則分場進行「綠色製造」、「智慧能源」、「循環經濟」及「碳排管理」四大永續發展主題成果發表，提供產學研參與者交流平台，期能加速擴散永續發展推動經驗。

產業發展署強調，面對國際市場對減碳承諾的日益重視，將持續致力於輔導產業低碳綠色競爭力，攜手各界努力實踐臺灣2050年淨零目標。