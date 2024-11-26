獨家／台廠迎戰「碳有價」倍力老董親揭：2挑戰為關鍵

淨零排放已成國際趨勢，台灣也將進入碳有價時代，面對環境部「碳費」開徵在即，資訊軟體整合服務商倍力（6874）董事長許金隆向《經濟日報》記者透露，環境部規畫從明(2025)年起開徵碳費，也讓當代企業在經營層面上，徒增了不小的壓力。隨著時序邁向2025年，他認為，「第二階段盤查企業的範圍增加」、「盤查範圍擴大（涵蓋子公司）」將成為企業將面臨到的2大新挑戰。

許金隆表示，據金管會公告的「上市櫃公司永續發展路徑圖」所顯示，將在明(2025)年正式對所有資本額50億以上的上市櫃公司，都進行全面的碳盤查，而資本額百億元以上的上市櫃公司及鋼鐵、水泥業的合併報表子公司要完成盤查，且範圍涵蓋整個企業的和平財報，所以這也代表包括子公司在內，公司上下全都需要配合法規進行盤查，但這也將對很多上市櫃公司，形成極大的挑戰性。

許金隆表示，由此可見就在不久後的未來，全球都將正式進入「碳費的時代」，而對很多企業來講，就都開始朝向「碳中和」來推進，這也實際帶動了碳權交易市場的發展，而倍力也積極提供相關的產品，來協助不同的企業加速處理碳排事宜，包括從內部去增加減碳的相關設備，以及評估是否要去購買碳權等方式，協助企業判斷該「怎麼做？」才會對自身最有利。

許金隆坦言，在全球倡導綠色經濟的浪潮下，企業需克服多項挑戰，包括建構完善的內控體系、確保跨部門數據整合的準確性，以及確立可靠的溫室氣體盤查邊界。而永續資訊的品質亦需與財務報表相同，具備可靠性、可比較性與可驗證性，才能使企業在目標設定與績效揭露上保持透明與一致性，全面提升財務韌性與可持續發展能力。