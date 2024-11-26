快訊

他曝「川普力挺加密貨幣」原因：趨勢不可逆！喊話台灣要跟上

圖輯／目標更務實 回顧COP29氣候峰會的12＋1天重點時刻

上市公司「可成科技」凌晨廠房大火 疏散60多名員工損失待查

獨家／台廠迎戰「碳有價」倍力老董親揭：2挑戰為關鍵

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
倍力董事長許金隆。記者吳康瑋／攝影
倍力董事長許金隆。記者吳康瑋／攝影

淨零排放已成國際趨勢，台灣也將進入碳有價時代，面對環境部「碳費」開徵在即，資訊軟體整合服務商倍力（6874）董事長許金隆向《經濟日報》記者透露，環境部規畫從明(2025)年起開徵碳費，也讓當代企業在經營層面上，徒增了不小的壓力。隨著時序邁向2025年，他認為，「第二階段盤查企業的範圍增加」、「盤查範圍擴大（涵蓋子公司）」將成為企業將面臨到的2大新挑戰。

許金隆表示，據金管會公告的「上市櫃公司永續發展路徑圖」所顯示，將在明(2025)年正式對所有資本額50億以上的上市櫃公司，都進行全面的碳盤查，而資本額百億元以上的上市櫃公司及鋼鐵、水泥業的合併報表子公司要完成盤查，且範圍涵蓋整個企業的和平財報，所以這也代表包括子公司在內，公司上下全都需要配合法規進行盤查，但這也將對很多上市櫃公司，形成極大的挑戰性。

許金隆表示，由此可見就在不久後的未來，全球都將正式進入「碳費的時代」，而對很多企業來講，就都開始朝向「碳中和」來推進，這也實際帶動了碳權交易市場的發展，而倍力也積極提供相關的產品，來協助不同的企業加速處理碳排事宜，包括從內部去增加減碳的相關設備，以及評估是否要去購買碳權等方式，協助企業判斷該「怎麼做？」才會對自身最有利。

許金隆坦言，在全球倡導綠色經濟的浪潮下，企業需克服多項挑戰，包括建構完善的內控體系、確保跨部門數據整合的準確性，以及確立可靠的溫室氣體盤查邊界。而永續資訊的品質亦需與財務報表相同，具備可靠性、可比較性與可驗證性，才能使企業在目標設定與績效揭露上保持透明與一致性，全面提升財務韌性與可持續發展能力。

財報 軟體 金管會

延伸閱讀

COP29碳權協議 引發「漂綠」疑慮

日本碳權交易訂2027年度上路 擬納逾300家企業

不丹以犧牲換來碳中和 促各國積極追求淨零碳排

COP29開幕首日大突破 碳權規範達共識

相關新聞

獨家／台廠迎戰「碳有價」倍力老董親揭：2挑戰為關鍵

淨零排放已成國際趨勢，台灣也將進入碳有價時代，面對環境部「碳費」開徵在即，資訊軟體整合服務商倍力（6874）董事長許金隆...

非百花齊放 製造業景氣連5跌

台灣經濟研究院昨發布十月景氣動向調查，其中十月製造業營業氣候測驗點為九十三點一二點，較上月修正後之九十四點八七點下滑一點...

環長彭啟明：明年提減塑新邏輯 限塑範圍將擴大

全球塑膠公約談判昨（25）日在南韓展開，環境部長彭啟明表示，台灣將於明年提出新的減塑邏輯，2030年全面禁用購物用塑膠提...

中火爭議未解 立委提案改去碳燃氫

中火二期燃氣環評爭議未解，中研院與台電合作研發去碳燃氫技術，成功以混氫百分之十的比例運轉發電，多位立委關心此一新能源，希...

台北101「永婕同心」惹議 曾開放民眾點燈為何又喊卡？

台北101日前舉辦「夢想高飛」特展，並為贊助企業點燈，但其中「德杰集團，永婕同心」的字樣，置入董事長賈永婕個人及丈夫王兆杰的企業名稱遭質疑公器私用，引發爭議。至於一般人想在101點燈，僅過去情人節行銷曾短暫開放，此外，除了待殊時刻的「大內宣」，幾乎只有企業才有機會，101的考量是什麼？

10月工業、製造業生產連八紅 積體電路業指數勁揚近二成

經濟部昨（25）日發布10月工業生產指數100.6，年增8.85%；製造業生產指數100.51，年增9.32%，皆為連八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。