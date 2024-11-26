非百花齊放 製造業景氣連5跌

台灣經濟研究院昨發布十月景氣動向調查，其中十月製造業營業氣候測驗點為九十三點一二點，較上月修正後之九十四點八七點下滑一點七五點，連續第五個月下滑。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，儘管傳產復甦腳步不一，資通訊產業表現不錯，但機械、鋼鐵已傳出好消息，雖不是百花齊放，但已不再是全部往下掉，「已開了幾朵花」。

此外，中央銀行將於十二月召開第四季理監事會議，外界關注是否祭出第八波打炒房措施？台經院產經資料庫總監劉佩真表示，目前看起來九月推出的第七波選擇性信用管制已看到初步成果，房市量能已在萎縮，預期央行暫時不會有任何鬆綁機會，也應不會再推出第八波打炒房措施，新青安嚴控措施短期也不太有鬆綁機會，央行應會持續關注第七次措施的實施效果。不過，預期明年房市表現將趨緩，交易結構呈現量縮、價格盤整震盪格局。

台經院昨舉行景氣動向調查記者會，除了發布十月製造業營業氣候測驗點，十月服務業營業氣候測驗點為九十二點一五點，上升○點八三點，結束連續三個月下跌態勢；十月營建業營業氣候測驗點一○三點八三點，上揚二點六二點，也是結束連三個月下跌走勢。

主計總處資料顯示，第三季國內投資財生產量增幅百分之十九點八，機械設備投資、營建工程與智慧財產投資均呈成長。

孫明德說，「傳產正在投資，代表廠商對未來訂單可期，顯示傳產景氣已開始在變化」。

談及今、明年經濟成長率，孫明德表示，「今年ＧＤＰ成長率破百分之四一點都不是問題，也不用對未來景氣太過擔心」，雖然資通訊產業已到高原期，要再往上不容易，但部分傳產已開始復甦，雖然目前預測明年ＧＤＰ增幅會較今年少一個百分點，不過「均衡復甦」、「雨露均霑」會是更好的經濟成長表現。

孫明德指出，川普的加徵關稅政策可能在明年第二季或下半年實施，預料美國下游通路商可能針對調高關稅的產品提前採購，把倉庫補滿，部分廠商有機會先迎來補貨商機。

至於十月營建業營業氣候測驗點轉為上揚，劉佩真說，主要來自於營造業看好未來半年景氣表現，是因公共建設預算提升與高科技業者持續推進建廠計畫；但不動產業因央行信用管制擴大、房貸審核趨嚴與利率上升，致十月交易量下降，房市買氣低迷，需等待放款條件放寬後，需求才可望回溫。