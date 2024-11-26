明年經濟 一字預測／郭智輝選「新」 楊珍妮挑「穩」
經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，經濟部長郭智輝選「新」，行政院經貿總談判代表楊珍妮選「穩」。
郭智輝指出，選「新」是因明年人工智慧將帶來更多創新應用，面對新時代，會有新際遇、新挑戰，為打造創新繁榮的台灣，持續推動產業創新及科技創新，為老問題找新方法，為新問題找好方法，帶動百工百業朝向數位、低碳轉型的新方向邁進，擴展經濟成長新動能，讓台灣經濟再創新高峰。
楊珍妮表示，選「穩」是因世界局勢變化快速，政府經濟施政對內求取跨領域及跨區域的平衡，對外不僅兩岸關係追求穩定，也在台美21世紀貿易倡議、台英提升貿易伙伴關係協議、台加投資促進及保障協議、新南向及多邊場域等基礎上，穩定推動經貿協定的簽署，深化與主要經貿夥伴的關係，提升經貿韌性。
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