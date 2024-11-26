明年經濟 一字預測／郭智輝選「新」 楊珍妮挑「穩」

台北101日前舉辦「夢想高飛」特展，並為贊助企業點燈，但其中「德杰集團，永婕同心」的字樣，置入董事長賈永婕個人及丈夫王兆杰的企業名稱遭質疑公器私用，引發爭議。至於一般人想在101點燈，僅過去情人節行銷曾短暫開放，此外，除了待殊時刻的「大內宣」，幾乎只有企業才有機會，101的考量是什麼？

2024-11-26 06:00