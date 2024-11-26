環長彭啟明：明年提減塑新邏輯 限塑範圍將擴大

全球塑膠公約談判昨（25）日在南韓展開，環境部長彭啟明表示，台灣將於明年提出新的減塑邏輯，2030年全面禁用購物用塑膠提袋、塑膠吸管、一次用外帶飲料杯、免洗餐具的目標不變，但限塑範圍將擴大，並制定2035年減塑目標。

塑膠公約第五次談判昨日於南韓釜山展開為期七日的會議，台灣環境部也派員參加。彭啟明昨日在台灣召開記者會，強調將密切注意談判進展。

全球塑膠公約第五次談判

彭啟明表示，塑膠公約談判展開，環境部非常關注這樣的觀念，因為「塑膠是可以看得到的，但減碳要看到的時間比較久」，未來有很明確的公約開始進行，包括生活型態、產業都要做出極大改變。

台灣2002年起推動七類場所減塑，2018年配合塑膠公約推出台灣限塑目標至今已六年，明年邁向2025年，是原定全面限用的檢核年，目前購物用塑膠提袋、塑膠吸管、一次用外帶飲料杯、免洗餐具四大項目中，僅購物塑膠提袋與一次外帶飲料杯可部分達成，原先目標恐難達到。

彭啟明表示，規劃明年初邀請公民團體共同討論，並與各界溝通，推動減塑工作，配合《循環經濟促進法》修法，透過法令引導促進塑膠資源循環。

彭啟明說，2025年全面限用期限將至，估計可能無法達到，例如民眾較不能接受在市場、早餐店推動限用塑膠購物袋這些政策，但這已是六年前所提，環境部須務實地重新設定減塑目標，但不是自己訂，而是要與環團、各產業溝通，預計明年上半年提出。

至於2030年全面禁用四項塑膠產品的目標不變，但會擴大限用品項，像是包材、網購包裝等，並制定2035年減塑目標，同時搭配推動替代塑膠的相關製品。

資源循環署長賴瑩瑩表示，循環署將追蹤談判進度，並推動各項減塑政策。如此次塑膠公約順利完成談判，日後生效後，將預先盤點我國現行相應法令措施，參考國際趨勢，透過各項推動策略達成減塑目標。