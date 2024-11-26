新勞長要速修職安法 提出更有彈性勞動政策

在勞動部爆出職場霸凌風暴中，新任勞動部長洪申翰昨（25）日上任。他表示，為健全勞工友善、合理職場環境，對於職場霸凌認定及修職安法，他持開放態度，並盡快提出方案。他並表示，面對少子化及高齡化嚴峻挑戰，希望提出更有彈性勞動政策，讓勞工兼顧工作及家庭照顧。

勞動部昨日舉行部長交接典禮，洪申翰致詞表示，他非常明白，現在是勞動部非常艱困時刻，他的責任、任務與挑戰都非常重大，會全力達到行政院長卓榮泰期許。

洪申翰說，他出身基層社運團體，將不改初衷，全力以赴，會和大家一起解決問題、克服難關，一步一步往前走。「未來勞動部，不會只是守護勞工的最後防線，而是成為維護勞權的第一線。」

針對各界關切職場霸凌，洪申翰表示，一般勞工關於職場霸凌認定與處理是適用《職業安全衛生法》，職場霸凌樣態認定，的確可有更嚴謹空間，他對於母法修正持開放態度，將找專家學者參與討論，提出一個適當處理機制及法規。他並強調，接任勞動部後，也要確保勞動部內職場霸凌申訴、意見反映能被處理，不受官僚阻礙。他上任後第一個行程，今日上午將親自到勞動力發展署北分署探望同仁，穩住士氣。