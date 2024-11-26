機械、鋼鐵復甦 有好消息

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德昨（25）日表示，傳統產業復甦腳步不一，機械、鋼鐵已傳出好消息，雖不是百花齊放，但已不再是全部往下掉，「已開了幾朵花」。

台經院昨日發布10月製造業營業氣候測驗點93.12點，呈連續第五個月下跌。不過根據主計總處資料，第3季國內投資財生產量增19.8%，機械設備投資、營建工程與智慧財產投資均呈成長，孫明德認為，「傳產正在投資，代表廠商對未來訂單可期，顯示傳產景氣已在變化。」

談及今、明年經濟成長率，孫明德表示，「今年GDP破4%一點都不是問題，也不用對未來景氣太過擔心」，雖資通訊產業已到高原期，要往上不容易，但部分傳產已開始復甦，雖然目前預測明年GDP數字會較今年減少，不過「均衡復甦」、「雨露均霑」會是更好的經濟成長表現。

央行將於12月召開第4季理監事會議，是否再祭出第八波打炒房措施？台經院產經資料庫總監劉佩真表示，目前看來第七波選擇性信用管制已看到初步成果，預期央行暫時不會有任何鬆綁機會，也應不會再推出第八波打炒房措施。