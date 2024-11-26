批發業營業額 同期最佳
經濟部昨（25）日發布10月批發業營業額1兆1,260億元，創歷年同月新高，年增5.8%；零售業、餐飲業營業額分別為4,109億元、819億元，皆為歷年同月次高，惟在基期墊高下，年增率由正轉負，分別年減0.5%及1.8%。
展望未來，經濟部指出，批發業因手機新品備貨力道趨緩，11月營業額將較10月減少，惟受惠AI商機延續，加上耶誕及元旦假期鋪貨需求增溫，預期營業額年增率將持續成長。
零售業則在雙11購物節、天候轉涼帶動禦寒商機下，加上業者配合國際賽事推出周邊商品及促銷優惠，11月有望轉呈年增；餐飲業則因百貨周年慶高峰已過，商場餐館人潮降溫，預期11月營業額將呈月減，但因氣溫下降、帶動溫暖食飲需求，加上配合棒球賽事推出期間限定餐點及促銷，預期年增率轉呈正成長。
經濟部指出，10月批發業營業額為1兆1,260億元，年增5.8%，其中機械器具批發業年增9.9%、化學材料批發業年增9.7%、家用器具及用品批發業年增 8.2%。
10月零售業營業額4,109億元，年減0.5%。餐飲業營業額819億元，年減1.8%。
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